В Алматы планируют ввести дополнительные меры поддержки для социально уязвимых слоев населения по коммунальным тарифам

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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению акима города Алматы Ерболата Досаева разработан алгоритм выплаты компенсаций на повышение тарифов на коммунальные услуги для социально чувствительных слоев населения, сообщает пресс-служба акимата города.





Инициатива акимата по введению дополнительных выплат объясняется предстоящим с 1 июля повышением тарифов на коммунальные услуги, которое необходимо для решения проблемы высокого уровня износа сетей и вводится в рамках общестранового принципа "Тариф в обмен на инвестиции".





Мы понимаем, что есть большая необходимость повышения тарифа на фоне высокого износа коммунальной инфраструктуры, но при этом поддержка социально уязвимых слоев населения для акимата Алматы всегда стоит в приоритете. Начиная с мая 2023 года по поручению акима Алматы мы начали разработку алгоритма компенсаций для поддержки социально уязвимых слоев населения, который, мы предполагаем, поддержит и маслихат города", - сообщил руководитель управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов.





В целях оказания мер поддержки социально незащищенным категориям населения планируется выплачивать компенсацию 316 388 жителям до конца текущего года (дальнейшее продление будет рассмотрено с учетом бюджета 2024 года).





Размер социальной помощи будет составлять 0,5 МРП. Прием документов и выплата будут производиться районными акиматами на счета заявителей через банки второго уровня.





В частности, повышение тарифа для физических лиц в среднем по квитанции с квартиры квадратурой 70 квадратных метров будет составлять 10%.





Компенсация в размере 0,5 МРП будет покрывать разницу повышения тарифов на 12 позиций (водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т. д.), т. е. все 100% повышения. С квадратуры 40 квадратных метров- 110%.





Таким образом, акиматом планируется покрыть разницу между текущими и повышенными тарифами на 12 позиций (водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и т.д.). Всего на эти цели будет выделено 2,7 млрд тенге", - пояснили в пресс-службе.





В настоящее время проект "Правил оказания социальной помощи на компенсацию повышения тарифов на коммунальные услуги отдельным категориям нуждающихся граждан" находится на согласовании маслихата города Алматы.





Согласно алгоритму документ будет размещен на портале НПА, будут соблюдены процедуры получения общественной экспертизы", - добавили в акимате.



