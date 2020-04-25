В Алматы пока не планируют открывать салоны красоты

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В настоящее время деятельность объектов индустрии красоты решением Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате Алматы запрещена, передает Kazakhstan Today.

Салоны красоты в период карантина являются объектами риска. Сама специфика оказания услуг (стрижки, укладки, покраска волос, маникюр и др.) предусматривает довольно близкий (менее 1 метра) и продолжительный (30-40 минут и более) контакт между мастером и клиентом. В случае заболевания мастера, все клиенты войдут в список близких контактных и будут также представлять опасность для окружающих", - сообщили в акимате.

Вместе с тем в случае улучшения эпидемиологической обстановки вопрос о включении данного вида отрасли в список разрешенных видов деятельности будет пересмотрен, добавили в ведомстве.

Дополнительно сообщаем, что за нарушение режима карантина предусмотрена административная ответственность. Контроль со стороны органов санэпидслужбы будет усилен. О всех фактах подобных нарушений просим сообщать в районные управления контроля качества и безопасности товаров и услуг или непосредственно в департамент Алматы", - отметили в акимате.

За два дня в мегаполисе выявлено 78 новых случаев заболевания. Из них 22 медицинских работника Центральной городской больницы, находящиеся на карантине, 2 сотрудника провизорного стационара Городской клинической больницы N1, 10 сотрудников Детской городской инфекционной больницы, 4 сотрудника службы скорой медицинской помощи и 40 человек из числа контактированных.

Итого в Алматы зарегистрировано 756 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписано с выздоровлением 88 человек.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 663 пациента, с учётом пациентки из Алматинской области. Состояние у двоих крайне тяжелое, у 24 тяжелое, у 198 пациентов средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное.

В провизорных центрах находятся 440 человек, из них - 15 детей, на карантинной изоляции - 421 (5 детей), на домашнем карантине - 10 093 граждан.





По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2289 человек, 560 выздоровели, 21 скончался

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