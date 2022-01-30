В Алматы появятся велосветофоры

НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, в связи с чем на большей части Казахстана пройдут осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ночью и утром в горных и предгорных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед. И только на севере и востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области на юге и в горных, предгорных районах ожидаются туман, днем гололед, на западе, юге области и предгорных районах усиление ветра до 17-22, в горных районах и на севере области до 25 метров в секунду, на горных перевалах порывы до 30 метров в секунду и более.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается гололед, на севере области, в горных и предгорных районах - туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы до 23-28, утром и днем до 30 метров в секунду и более.

В Кызылординской области на севере ожидается туман, в центре и на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед, метель.

На востоке Мангистауской области и Атырауской области, на севере Костанайской области, на северо-западе Западно-Казахстанской области, на западе Северо-Казахстанской области, на севере и юге Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на юго-западе Акмолинской области ожидается туман.

На юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер до 17-22 метров в секунду, днем на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.