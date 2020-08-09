В Алматы пресекли незаконную деятельность сауны и бильярдного клуба

Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - Элитная сауна и дорогой бильярдный клуб работали во время карантина в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Минувшей ночью оперативниками выявлена элитная сауна и дорогой бильярдный клуб, работавшие во время карантина, сообщает Polisia.kz

Элитная сауна функционировала в Бостандыкском районе города. Вопреки санитарным нормам и требованиям, комплекс продолжал осуществлять свою деятельность и принимал посетителей едва ли до утра. В момент проверки в заведении находились 12 человек, 9 из них - девушки легкого поведения. К слову, в баню впускали не каждого, строгую пропускную систему осуществляла служба внутренней безопасности. Практически в это же время другая мобильная группа выявила бильярдный клуб. Компания из 13 человек праздновала здесь день рождения", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Посетители, работники банного комплекса и бильярдного клуба были привлечены к административной ответственности по статье 425 КоАП. Меры административного воздействия в видео штрафа в размере 638 тысяч тенге приняты и в отношении владельцев указанных заведений.

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