Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - В Алматы приостановлена работа общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

В связи с низким пассажиропотоком, сегодня, 6 июля, работа общественного транспорта Алматы была приостановлена. Весь подвижной состав отправлен на дезинфекцию", - информирует Транспортный холдинг города Алматы.

Сообщается, что транспорт возобновит работу в 06.00, 7 июля.

Работа общественного транспорта регламентирована следующим образом:

- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном автотранспорте между регионами);

- полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни;

- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50%.

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