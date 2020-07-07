Система Orphus

В Алматы приостановлена работа общественного транспорта

06.07.2020, 12:02 58240
В Алматы приостановлена работа общественного транспорта
Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - В Алматы приостановлена работа общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с низким пассажиропотоком, сегодня, 6 июля, работа общественного транспорта Алматы была приостановлена. Весь подвижной состав отправлен на дезинфекцию", - информирует Транспортный холдинг города Алматы. 

 
Сообщается, что транспорт возобновит работу в 06.00, 7 июля.
 
 
Работа общественного транспорта регламентирована следующим образом: 
 
- приостанавливаются междугородние автобусные перевозки (при этом разрешено передвижение на личном автотранспорте между регионами); 
 
- полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни; 
 
- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50%.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая