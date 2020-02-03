В Алматы проверили аэропорт на исполнение мер по противодействию коронавирусу

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Региональный штаб Алматы проверил аэропорт мегаполиса на исполнение мер по противодействию коронавирусу, передает Kazakhstan Today.

В рамках реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции вчера состоялось заседание Регионального штаба под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова.

В ходе посещения аэропорта осмотрены работа фильтрационных зон для самолетов, прилетающих из зон риска, медицинский пункт, работа тепловизоров. Особое внимание уделено работе сотрудников аэропорта, миграционной полиции, медработников, осуществляющих контроль за соблюдением правил работы с лицами, приезжающими из зон риска.

Учитывая туристические и миграционные потоки, международный аэропорт Алматы оборудован необходимой техникой, отвечающей последним современным стандартам. Соблюдаются установленные правила контроля по мерам профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции, проведения санитарно-просветительской и разъяснительной работы на постах транспортного контроля.

"На сегодня, рейсы из зон риска прибывают на отдельную стоянку. Все пассажиры и члены экипажа проходят двухэтапную проверку тепловизорами (ручными на борту, стационарными в здании аэропорта), анкетирование для дальнейшего контроля и проведения обследования. В случае выявления подозрения на вирусные инфекции, данные лица немедленно изолируются в специально отведенные реабилитационные зоны при аэропорте с отдельной вентиляционной системой. Далее, при положительном заключении инфекциониста направляются в специально оборудованные учреждения по отдельному маршруту", - сообщили в городском акимате.

Также члены Регионального штаба посетили стационар, где осмотрели инфекционные боксы, готовые к принятию лиц, с подозрением на заражение вирусной инфекцией.

В целом на сегодня в мегаполисе ситуация находится под контролем, случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Все специальные ведомства по биологической безопасности и сотрудники санитарной охраны подготовлены и соблюдают правила санитарно-карантинного контроля всех уровней по чрезвычайной ситуации. Власти призывают доверять официальной информации, не поддаваться панике и распространяемым в социальных сетях и мессенджерах слухам", - отметили в акимате.

Напомним, ранее в Алматы решением акима города Бакытжана Сагинтаева создан Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова.

Штаб создан во исполнение решений правительства страны и осуществляет реализацию национального плана действий по недопущению распространения коронавируса в Алматы. Штаб работает под общей координацией министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина.

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