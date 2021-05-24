В Алматы проводили в последний путь актера Фархата Абдраимова

АЛМАТЫ. 23 МАЯ - В воскресенье в Алматы проводили в последний путь продюсера и актера казахской кинофабрики имени Шакена Айманова Фархата Абдраимова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Церемония прощания прошла возле совминовской больницы. Поминальный обед назначили на 15.30 в ресторане "Жулдыз" (Парк 28 панфиловцев).

В соцсетях размещено видео, на котором показано, как Фару проводили аплодисментами.





Фархат Абдраимов начал творческий путь в 1994 году. Двукратный лауреат казахстанской общественной премии "Народный любимец", а также обладатель ордена "Курмет". Имеет двух сыновей. Играл в таких фильмах как "Фара", "Ирония любви", "Сказ о розовом зайце" и многих других.

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