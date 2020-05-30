В Алматы разместили новые баннеры

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В преддверии праздника Дня защиты детей на билбордах города распространили новые баннеры, передает Kazakhstan Today.

Графические изображения раскрывают тему счастливого детства будущего поколения.

Как отмечают в Антикоррупционной службе, каждая семья страны должна думать о воспитании добропорядочных граждан Казахстана, воспитывать честность, отзывчивость, доброту и чувство патриотизма. Создавая новое поколение, мы должны прежде всего формировать антикоррупционную культуру и правильные морально-нравственные принципы.

Мы за будущее без коррупции! Не должно быть другой альтернативы!" - звучит слоган на билбордах.

Мы запустили серию баннеров с тематикой детей не зря. Приурочили ее ко Дню защиты детей. Для детства детей не должно быть другой альтернативы! Они должны жить в благополучной стране без коррупции!" - разъяснил руководитель Антикорслужбы Алматы Ныгмеджан Сапаров.

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