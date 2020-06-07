В Алматы ряд зданий отключат на месяц от горячей воды

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы ряд зданий отключат на месяц от горячей воды, передает Kazakhstan Today.

В ТОО "Алматинские тепловые сети", горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц:

Лисаковская - Айша биби, Волочаевская - Береке, Кожедуба - Янки Купалы, Суюнбая - Казакпаева, Терешковой - Эйхе, Жайсан - Космическая, Кассина - Ахан серэ, Хетагурова - Котельникова с 8 по 12 июня;

Майлина - Суюнбая - Донентаева - Монтажная - Физули, а также микрорайоны Алтай-1, Алтай-2", Жулдыз-2 с 8 июня по 7 июля.

Сообщается, что временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных.

Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.

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