В Алматы с 29 апреля начнут работу новые платные парковки

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АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В Алматы с 29 апреля приступают к работе новые участки платных парковок передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации организации по обслуживанию платных парковок Алматы AParking, с 29 апреля в Алматы парковка станет платной на следующих участках:

- по улице Молдагалиева между улицей Акана Серэ и улицей Стасова;

-по улице Станкевича между улицей Чернышевского и улицей Аймауытова;

-по улице Чернышевского между улицей Акана Серэ и улицей Станкевича.

Номер зоны - 1012. Количество парковочных мест - 164. Количество мест для инвалидов - 8", - уточнили в организации.

Как отметили в AParking, в новые платные участки станут продолжением действующей платной улицы по Станкевича - от улицы Чернышевского до улицы Шолохова (выделено красным).

В организации также объяснили, почему данные участки делают платными.

Улицы Молдагалиева, Станкевича и Чернышевского находятся в экономически активном районе. Здесь располагаются торговые центры, государственные учреждения и рынки. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платным. Основная цель - в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство. Тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест", - разъяснили в пресс-службе.

В "Парковки Алматы" также отметили, что для тех, чьи дома прилегают к территориям платных парковок, предоставляется возможность оформить резидентское соглашение сроком на полгода.

Цена - 6000 тенге. Сделать это можно удаленно через сервис приема документов docs.aparking.kz. Соглашение распространяется на тех жителей, чей дом примыкает к улице с платной парковкой. Также есть возможность приобрести месячный абонемент на одну зону для нерезидентов. Цена - 6000. Оформить можно в личном кабинете по адресу lk.aparking.kz", - заключили в организации.

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