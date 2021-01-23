В Алматы снижен тариф на теплоснабжение

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы в связи с ростом объема оказываемых услуг по факту 2020 года снизил тариф на теплоснабжение для населения города на 3%, передает Kazakhstan Today.

Сниженный тариф будет действовать с 1 февраля 2021 года.

За счет снижения тарифа экономия для населения составит 552 млн тенге. Для достижения этих показателей дополнительно перераспределили нагрузки с населения на бюджетные организаций при поддержке акимата города Алматы.

С 1 января 2021 года ожидался плановый рост тарифа на теплоснабжение на 14%. Однако ДКРЕМ по городу Алматы провел работу по недопущению роста тарифа для населения путем снижения тарифа на энергоисточниках, в результате чего удалось оставить тариф в 2021 году для населения на уровне 2020 года без роста.

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