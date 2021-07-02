В Алматы со 2 июля начнется прием заявлений на предоставление жилищных сертификатов

АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - С завтрашнего дня в Алматы начнется прием заявлений на предоставление жилищных сертификатов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В феврале 2021 года маслихатом города Алматы выделены средства в размере 2 млрд тенге на выдачу жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса двух тысяч очередников. Решением маслихата от 31 мая 2021 года утвержден перечень категорий получателей жилищных сертификатов на сумму 1 млн тенге на безвозмездной и безвозвратной основе из числа очередников города Алматы следующих категорий: инвалиды 1 и 2 групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; многодетные семьи", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что данное решение было согласовано с Общественным советом города Алматы и департаментом юстиции, оно прошло научную антикоррупционную экспертизу в НИИ государства и права имени Гайрата Сапаргалиева и в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

19 июня 2021 года данное решение зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан за №23122 и опубликовано в газете "Алматы Акшамы" №75 от 22 июня 2021 года.

Сертификаты могут быть использованы в рамках государственной программы "Нурлы жер" по направлениям "Шанырак" и "Бакытты отбасы". Прием заявлений для предоставления жилищных сертификатов начнется 2 июля 2021 года.

Для получения сертификата граждане, прошедшие предварительную оценку платежеспособности в АО "Отбасы банк", обращаются с заявлением установленной формы и документами, предусмотренными стандартом государственной услуги "Выдача жилищных сертификатов" (заявление по форме; документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи; справка о доходах за последние 6 месяцев; справка с места работы; письмо банка об одобрении выдачи жилищного займа) в управление жилищной политики города Алматы. Прием будет осуществляться на бумажном носителе. Уведомление о предоставлении либо отказе в предоставлении жилищного сертификата осуществляется в течение трех рабочих дней", - проинформировали в пресс-службе.

Жилищный сертификат в виде социальной помощи предоставляется в случае наличия у очередника и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи среднего дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (за последние 6 месяцев), не превышающего на каждого члена семьи 3,1-кратного показателя прожиточного минимума в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год (106 336 тенге). Максимальный срок перечисления суммы жилищного сертификата после получения положительного уведомления составляет 5 рабочих дней.

В случае одобрения после подписания с претендентом соглашения о предоставлении жилищного сертификата сумма жилищного сертификата будет перечислена на сберегательный счет очередника в "Отбасы банке".

По данным акимата, по состоянию на 29 июня 2021 года в Алматы на учете нуждающихся в жилище по предусмотренным решением категориям состоят 9313 граждан: инвалиды 1 и 2 групп - 2758 граждан; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов - 1462; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - 1890; многодетные семьи - 3203.

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