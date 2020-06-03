В Алматы состоялся детский праздник для участников программы "Кольцо Памяти"

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - В Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы состоялся детский праздник для юных участников программы "Кольцо Памяти", которым подарки и грамоты вручил генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров, передает Kazakhstan Today.

Генконсул РФ в Алматы Евгений Бобров обратился к ребятам и их родителям со словами поздравления и пожелал им больших успехов и счастья.

В гости в государственное консульство пришли необычные гости - доктор Пилюлькин и Пират, который коварно захватил в плен доброго доктора, поставив под удар успех борьбы с коронавирусом. Но смелые дети разрушили злобные планы, отгадав самые сложные загадки, нарисовав самые красивые картины и придумав новые способы утилизации пластика".

На виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Республике Казахстан состоялся спектакль "Калейдоскоп" в исполнении юных артистов театральной студии "Созвездие Андрес" под руководством Заслуженного деятеля Республики Казахстан Марины Ганцевой.

В этот же день состоялось оглашение списка победителей конкурса "Почитаем Остера". Первую премию жюри присудило Эмилии Дунай, вторую - Виктории Сабитовой, третью - Надежде Филипповой. Особый приз жюри был присужден сразу двум участникам: Томирис Достай и Назару Мамедову. Приз за активность - Роману Шишацкому. Приз за командный дух Адаму, Давиду и Илане Арашкевич.

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