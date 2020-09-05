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В Алматы среди первоклассников проходит ревакцинация против туберкулеза

04.09.2020, 19:21 6292
В Алматы среди первоклассников проходит ревакцинация против туберкулеза
Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - 4 сентября в Алматы стартовала кампания по ревакцинации против туберкулеза учащихся первых классов и усилении мер по раннему выявлению туберкулеза среди детей "группы риска", передает Kazakhstan Today. 
 
Процедуру проведут в прививочных кабинетах школ, независимо от формы обучения детей - дистанционной или очной. Такая практика действовала до введения карантинных мер. 
 
До 1 сентября участковые врачи сформировали список учащихся первых классов, подлежащих обследованию по пробе Манту. С 4 сентября родителей вместе с детьми начали приглашать в школу для проведения пробы Манту и ревакцинации БЦЖ. Так как в каждом образовательном учреждении насчитывается от 4 до 8 первых классов, учащихся приглашают согласно графику с соблюдением временных интервалов и мер физического дистанцирования, чтобы избежать скопления большого количества людей. 
 

Наша Городская поликлиника №11 обслуживает 6 школ Жетысуского района, в каждой из них с 09.00 начали работу наши коллеги. У всех классов график разный, он формировался в зависимости от расписания уроков, большинство детей обучается дистанционно. Планируем охватить порядка 800 учащихся первых классов по нашим шести школам. В этом году мы отмечаем высокую активность среди родителей. Есть лишь единичные случаи отказов в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции", - уточнила заместитель главного врача по детской службе Городской поликлиники №11 Алмаш Ардабаева.

 
Процедура выполняется после оформления добровольного информированного согласия родителей.
 
Интервал между постановкой пробы Манту и ревакцинацией БЦЖ составит от 3 дней до 2 недель.
 
В кампании ревакцинации против туберкулеза задействованы квалифицированные специалисты с опытом работы. Медицинские работники школ и поликлиник прошли предварительную подготовку по правилам техники постановки пробы Манту, проведению прививок против туберкулеза, приемам неотложной помощи в случае развития неблагополучных проявлений после иммунизации.
 
В период проведения ревакцинации БЦЖ учащимся первых классов будет приостановлено проведение других прививок в школах.
 
До 25 декабря 2020 года пройдет повторное (через 3 месяца) обследование по пробе Манту учащихся первых классов с сомнительной реакцией с проведением им ревакцинации БЦЖ при отрицательном результате пробы Манту. 
 
Также c 10 сентября по 30 ноября в Алматы будет проводиться вакцинация против ГРИППА. Вакцинацию проведут согласно разработанным графикам, чтобы исключить ажиотаж и скопление людей в поликлиниках города. 
 
Более 400 тысяч жителей города Алматы получат прививку от гриппа бесплатно. Среди них 264 тысяч - это лица старше 65 лет, 125 тысяч - это население с хроническими заболеваниями, 22 тысячи детей, 9 тысяч медработников, более 7 тысяч беременных. Эти граждане смогут получить прививку от гриппа бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, по назначению участкового врача.
 

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