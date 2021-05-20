В Алматы усилен контроль за качеством строительных работ

АЛМАТЫ. 19 МАЯ - За нарушения норм и правил при строительстве зданий и дорог подрядчиков лишают государственных лицензий. О работе по выявлению и пресечению нарушений рассказал заместитель руководителя управления градостроительного контроля Алматы Олжас Тулебаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Олжаса Тулебаева, в настоящее время на территории города насчитывается 664 строительных объекта, в том числе 202 бюджетных и 462 коммерческих.

В ходе проверок сотрудниками градостроительного контроля в этом году выявлено 1112 нарушений, в том числе несоблюдение качества и технологий, отклонение от проектных решений - 208, некачественная организация производства работ - 854 и незаконное строительство - 50.

В отношении нарушителей составлено 1078 протоколов на общую сумму 207,8 миллиона тенге, выдано 183 предписания на устранение нарушений, по 103 объектам, не устранившим замечания, материалы направлены в суд", - сообщил Тулебаев.

Он добавил, что нередко выявляют нарушения в организации строительного производства.

К примеру, при установке ограждений, пешеходных трапов, при складировании строительных материалов, а также при оформлении исполнительной технической документации на объекте, нарушения технологии бетонных работ, обратной засыпки, укладки асфальтобетонного покрытия, отклонение от проектных решений", - рассказал представитель управления.

Кроме того, за ненадлежащий контроль на строительных объектах привлечены 54 организации технического надзора.

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