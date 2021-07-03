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В Алматы успешно реализован проект по созданию малых промышленных парков

02.07.2021 5941
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин, выступая на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций, рассказал об условиях для инвесторов и перспективных проектах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Еркебулана Оразалина, промышленные парки открываются по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с целью предоставления доступных производственных площадей для субъектов малого и среднего бизнеса.
 
Спикер заострил внимание на положительных моментах организации таких промпарков. Во-первых, эти зоны подходят начинающим бизнесменам, которым теперь можно не переживать о том, как обеспечить условия для успешного функционирования своих предприятий. Во-вторых, промпарки вносят весомый вклад в рост городской экономики: в них создаются новые рабочие места, производятся товары и услуги, развивается малый и средний бизнес, ремонтируются и используются для работы пустующие заброшенные здания. Все это в целом формирует дополнительный приток налогов в городской бюджет, а также приводит к улучшению архитектурного облика мегаполиса.
 

На сегодня создано 10 промышленных парков, 4 из них уже запущены в городе с 32 арендаторами. До конца года планируется запустить еще 4 в Индустриальной зоне и два в 2022 году. Хочется отметить, что статус промышленного парка означает, что вы можете пользоваться всеми преференциями, предоставляемыми в рамках Almaty Business", - сообщил Еркебулан Оразалин.

 
Руководитель управления подчеркнул значимость проекта по созданию промышленных парков, благодаря которым предприниматели получают возможность открывать или расширять бизнес на доступных площадях. Установлена фиксированная стоимость арендной ставки в пределах 1200 тенге за квадратный метр с возможностью выкупа помещения по низкой стоимости 150 тыс. тенге за квадратный метр.
 
Ранее в управлении предпринимательства и инвестиций сообщали, что в целом в Алматы в рамках различных программ поддержки МСБ поставлена задача по созданию более 10 тыс. рабочих мест в сфере предпринимательства, что даст мощный импульс развитию экономики мегаполиса.
 

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