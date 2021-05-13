В Алматы установят систему раннего оповещения при землетрясениях

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В ходе прямого эфира на ТК "Алматы" аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по обеспечению общественной безопасности города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе в постоянной готовности для ликвидации последствий ЧС находятся более 1,5 тысячи человек личного состава, 270 единиц техники. Спасателями города в среднем ежегодно совершается более 3 тысячи выездов.

С 2000 по 2021 годы проведен капитальный ремонт и сейсмоусиление 202 объектов образования, в том числе 145 школ, 51 детского сада, 6 интернатов. В 2021 году планируется провести сейсмоусиление 8 школ, 6 детских садов, 1 колледжа, 3 объектов здравоохранения, 2 объектов гражданской защиты.

По словам акима города, в целях обучения населения и формирования культуры безопасного поведения, выработки поведенческих навыков во время ЧС ведется строительство симуляционного учебно-методического центра, который является инновационным проектом, не имеющим аналогов в стране.

Институтом сейсмологии с 2018 года проводится работа по программе "Комплексные исследования сейсмоопасных районов юго-востока Казахстана и разработка основы системы раннего предупреждения о сильных землетрясениях.

В рамках выполнения этой программы Институтом на базе японского решения установлено в тестовом режиме 9 сейсмостанций системы раннего оповещения. До 2023 года планируется установка еще 28 станций, оборудованных сейсмическими датчиками, автономными источниками питания, а также диспетчерских пунктов в Институте сейсмологии и ДЧС.

Система предназначена для получения в автоматическом режиме сигнала о приближении разрушительной сейсмической волны к городу и заблаговременного оповещения населения, в том числе с помощью мобильного приложения Darmen. Сигнал о землетрясении будет поступать в промежутке до 40 секунд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства