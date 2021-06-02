В Алматы в горах построят хижины для туристов

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АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В горах Алматы планируют построить 15 хижин для туристов, в которых можно будет воспользоваться Wi-Fi, зарядить телефон, получить аптечку и продуктовый набор, сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель управления туризма города Алматы Сабина Аманкелди, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева был проработан план по созданию необходимых условий для безопасного и комфортного отдыха жителей и гостей Алматы. На отдаленных узловых участках горных маршрутов до конца лета будет построено 15 хижин для укрытия туристов. Сегодня идут подготовительные работы. Также будет установлено 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды", - сказала Аманкелди.

Она отметила, что в горных хижинах туристы смогут переночевать, согреться во время непогоды. Здесь также будет находиться аварийный комплект первой помощи (аптечка, карты маршрутов, станция зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор).

В хижинах будут установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Мачты оснащены функцией раздачи Wi-Fi.

Горные хижины будут установлены в труднодоступных горных ущельях для обеспечения безопасности туристов и альпинистов, идущих на восхождение.

В настоящее время совместно с горным сообществом прорабатываются локации в следующих ущельях: средний и левый Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское ущелье, Шукур и Проходное", - сообщила Аманкелди.

По ее словам, за последние 3 года в горные ущелья, прилегающие к мегаполису, все чащи стали приезжать жители и гости города. Интерес к горному туризму стал возрастать особенно в период пандемии. Излюбленным местом считается Иле-Алатауский национальный парк в горах Заилийского Алатау. К примеру, только в апреле и мае Нацпарк посетили более 77 тысяч человек. При этом с начала 2021 года специалистами оперативно-спасательного отряда в горах были спасены 26 человек.

В целом ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска приложения в виде смарт-навигатора Tau Go для походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС.

В Малом и Большом Алматинском ущельях будет круглосуточно дежурить отряд горных спасателей, а также организована вертолетная площадка в ущелье Туюксу.

В соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева управлением туризма города на системной основе ведется работа по благоустройству маршрутов. На сегодня уже благоустроено порядка 500 километров троп и оцифровано 1000 километров горных маршрутов.

На протяжении маршрутов установлено 26 информационных стендов, 154 указателя, 80 информационных щитов, 14 информационных столбов, 163 скамейки и 68 беседок. На всех навигационных стендах имеются QR-коды, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения", - перечислила новшества, появившиеся в горах, спикер.

В этом году дополнительно будут благоустроены пешие горные маршруты в Большом и Малом Алматинском ущелье общей протяженностью порядка 172 километров.

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