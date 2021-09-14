В Алматы восстановлен фонтан "Неделька"

Фото: акимат

АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил ход благоустройства общественных пространств и развитие туристического потенциала. В своем аккаунте в Instagram аким рассказал о реконструкции скверов, строительстве гостиниц и создании комфортных условий для горного туризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заканчиваем обновление скверов у НАТОБ имени Абая, включая фонтан "Неделька". Главным было сохранение и восстановление исторического архитектурного ансамбля. Для этого отреставрировали фонари, фонтанные арки и "абажуры". Все, как было запечатлено на старых фотографиях. Восстановили некогда уничтоженные фонтаны на входных группах. Уверен, горожане оценят преобразившееся пространство - оно перенесет вас в атмосферу города 60-70-х годов", - подчеркнул Сагинтаев.

Продолжается реконструкция сквера у Фонда Первого Президента, построенного в 2005 году. С тех пор здесь ремонта не было. Будет установлено 80 скамеек, урны и санитарно-гигиенический узел, на отсутствие которого жаловались горожане. Предусмотрено создание детских игровых и спортплощадок. Для наружного освещения проложено 4 километров кабеля, будет установлено 147 фонарей. Для автоматической системы полива заменено 5 километров трубопровода, построено 2 емкости.

Новым уютным местом станет сквер перед Госмузеем искусств имени А. Кастеева, где также завершается обновление зеленого фонда, дорожное покрытие, скамейки, освещение и восстановим фонтан", - написал аким города.

Также преобразится подмостовое пространство на реке Большой Алматинке - проспекте Аль-Фараби, где будет организовано место для стрит-фуда и уличного кинотеатра. На реке установлен искусственный водопад и смотровая площадка. Благодаря пандусам, место будет доступно для маломобильных горожан.

Кроме того, Сагинтаев осмотрел ход модернизации спортивной инфраструктуры школы №128. Кроме современных открытых спортплощадок, здесь возводятся крытые футбольные поля, доступные круглый год.

Аким Алматы осмотрел новую гостиницу Holiday Inn Express и инфраструктуру визит-центра "Аюсай", где для отдыхающих и туристов создаются комфортные условия.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства