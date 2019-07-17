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В Алматы временно перекроют участок улицы Жамбыла

16.07.2019, 13:55 7966
Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - В Алматы временно перекроют участок улицы Жамбыла, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в компании "Алматы жолдары", в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Жамбыла участок от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина с 22.00 16 июля до 06.00 17 июля будет перекрыт.
 

Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее. Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

 

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