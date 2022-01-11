В АЛМАТЫ ВВЕЛИ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

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НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Согласно указу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в городе Алматы 5 января 2022 года", в Алматы будет действовать комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комендатуру на время ЧС в Алматы возглавит начальник полиции Канат Таймерденов, сообщает Акорда

Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". Назначить комендантом города Алматы начальника Департамента полиции города Алматы Таймерденова Каната Данияровича", - говорится в тексте указа.

Кроме того, указ определяет ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру города Алматы, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения", - также говорится в указе.

В городе на период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения

в целях обеспечения безопасности населения города Алматы в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в городе усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Также устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

Кроме того, в Алматы будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

В город ограничивается въезд и выезд. Запрещаются организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц.

Запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ. Установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта и алкогольной продукции.