В АЛМАТЫ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА

Фото: Минобороны РК
На период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения:
- усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
- устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;
- обеспечивается проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
- ограничивается въезд в город Алматы, а также выезд из него;
- запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
- запрещаются забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
- запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ; устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
- обеспечивается временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
Как сообщалось ранее, 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги.
Распоряжением премьер-министра РК была создана и начала работать правительственная комиссия. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской и Актюбинской областях сообщили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр.
Ранее президент Казахстана обращался к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц.
По данным Zakon.kz, в Алматы около часа ночи подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка тысячи человек.
Митингующие избили одного сотрудника полиции и стали громить полицейские машины. Силовики для разгона демонстрантов были вынуждены применить светошумовые гранаты.
Как сообщает РИА Новости, с площади полиция вытеснила почти всех протестующих. Часть вынудили покинуть центральную площадь, небольшими группами они устраивает шествия по соседним улицам, другие направились к площади "Астана". Представители правоохранительных органов продолжают их преследовать и точечно задерживают. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку.
В Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом.
По данным оператора мобильной связи Kcell, перебои со связью в Алматы связаны с "действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".
Кроме того, в Алматы около 22 часов по местному времени у пользователей перестали работать интернет-мессенджеры и социальные сети.