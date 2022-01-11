В АЛМАТЫ ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА

Фото: Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения:

- усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

- устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;

- обеспечивается проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

- ограничивается въезд в город Алматы, а также выезд из него;

- запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

- запрещаются забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

- запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ; устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

- обеспечивается временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Как сообщалось ранее, 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги

Распоряжением премьер-министра РК была создана и начала работать правительственная комиссия. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской и Актюбинской областях сообщили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр.

Ранее президент Казахстана обращался к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц.

По данным Zakon.kz , в Алматы около часа ночи подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка тысячи человек.

Митингующие избили одного сотрудника полиции и стали громить полицейские машины. Силовики для разгона демонстрантов были вынуждены применить светошумовые гранаты.

Как сообщает РИА Новости , с площади полиция вытеснила почти всех протестующих. Часть вынудили покинуть центральную площадь, небольшими группами они устраивает шествия по соседним улицам, другие направились к площади "Астана". Представители правоохранительных органов продолжают их преследовать и точечно задерживают. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку.

В Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом.

По данным оператора мобильной связи Kcell, перебои со связью в Алматы связаны с "действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".

Кроме того, в Алматы около 22 часов по местному времени у пользователей перестали работать интернет-мессенджеры и социальные сети.