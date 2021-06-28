В Алматы за ночь задержали 28 машин с ревущими глушителями

АЛМАТЫ. 26 ИЮНЯ - Полицейские Алматы минувшей ночью задержали 28 машин с ревущими глушителями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции провели локальный рейд по выявлению грубых нарушений ПДД, в том числе фактов незаконного переоборудования транспортного средства, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Речь идет о резонаторах на глушителях авто, создающий ревущий и грохочущий эффекты. Известно, что такие шумы тревожат покой граждан, особенно в ночное время суток, и создают существенные неудобства для жителей домов, расположенных вдоль крупных магистралей города", - прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Он отметил, что точечные рейды строевыми подразделениями проводятся также по местам сбора любителей быстрой и шумной езды. Таким образом, удается своевременно пресечь опасные маневры нерадивых автолюбителей. Рейды продолжаются.





Ранее сообщалось, что двое парней ради забавы угнали и разбили более 10 автомобилей в Алматы и области.

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