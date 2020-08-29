В Алматы за счет бюджета реализуют идеи горожан по развитию городской среды

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - В Алматы начинается сбор заявок по проекту "Бюджет участия", передает Kazakhstan Today.

Сбор заявок будет продолжаться до 5 октября.

Любой желающий сможет предложить свою идею по развитию городской среды. Если инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета. Одна заявка не должна превышать сумму в 55,5 млн тенге. Общий объем финансирования составит 6,4 млрд - по 800 млн тенге на каждый район города", - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Отмечается, что прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на портале budget.open-almaty.kz.

Сбор заявок будет продолжаться до 5 октября.





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