В Алматы за счет бюджета реализуют идеи горожан по развитию городской среды

Любой желающий сможет предложить свою идею по развитию городской среды. Если инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета. Одна заявка не должна превышать сумму в 55,5 млн тенге. Общий объем финансирования составит 6,4 млрд - по 800 млн тенге на каждый район города", - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
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Алматыда «Бюджетке ќатысу» жобасы бойынша µтінім ќабылдау басталады. ¤тінімдерді жинау 5 ќазанѓа дейін жалѓасады. Кез-келген адам ќалалыќ ортаны дамытуѓа ќатысты µз идеясын ±сына алады. Егер дауыс беру кезінде бастама басќа т±рѓындар тарапынан ќолдау тапса, ол ќалалыќ бюджет есебінен ж‰зеге асырылады. Бір µтінім 55,5 млн тг аспауы тиіс. Ќаржыландырудыњ жалпы кµлемі 6,4 млрд тг, яѓни єр ауданѓа 800 млн тг болмаќ. ¤тінімдерді ќабылдау, дауыс беру жєне бастамаларды іріктеу budget.open-almaty.kz порталында онлайн т‰рде µтеді. —— В Алматы начинается сбор заявок по проекту «Бюджет участия». Сбор заявок будет продолжаться до 5 октября. Любой желающий сможет предложить свою идею по развитию городской среды. Если инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета. Одна заявка не должна превышать сумму в 55,5 млн тг. Общий объем финансирования составит 6,4 млрд — по 800 млн тг на каждый район города. Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на портале budget.open-almaty.kz.
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