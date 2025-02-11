10.02.2025, 19:09 19716
В Алматы за три дня демонтировали 211 незаконных торговых объектов
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева начаты работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на землях государственного фонда, сообщает пресс-служба акимата.
За первые три дня работы комиссии, в составе которой представители государственных и правоохранительных органов, депутаты и члены общественного совета, было демонтировано 211 незаконных торговых объектов (102 киоска и 109 силомеров), владельцам незаконных НТО вручено 270 уведомлений.
В акимате подчеркнули, что демонтажу подлежат все незаконные торговые объекты, несмотря на вид деятельности. Особое внимание уделяется точкам по продаже уличной еды.
Депутат городского маслихата Тимур Елеусизов, который активно занимается вопросами благоустройства, подчеркнул, что все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно, а это создает дополнительную нагрузку на городские сети.
Ранее сообщалось, что в Алматы начат массовый демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов.
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10.02.2025, 18:25 20356
В Мангистауской области коммунальное предприятие незаконно завышало цены на подключение электроэнергии
Руководство предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности
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Актау. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области государственное коммунальное предприятие "Бейнеуэнергосервис" незаконно завышало цены на подключение электроэнергии, сообщает прокуратура региона.
Предприятие незаконно взимало с населения и предпринимателей завышенные суммы за подключение электроэнергии. Примером является случай с ИП "Ермагамбетова", с которого было взыскано более 160 тысяч тенге, из которых незаконно за счет неконтролируемых затрат было взыскано 70 тысяч тенге за подключение здания к электросети на 380 вольт", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что произведен перерасчет затрат на подключение электрической энергии.
Для населения стоимость подключения была снижена на 36%, а для предпринимателей - на 61% и 52%. Кроме того, руководство предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности за необоснованное увеличение тарифов", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году столичную теплоснабжающую компанию оштрафовали за необоснованное завышение тарифов.
10.02.2025, 18:15 24446
Жители Алматы пожаловались на стихийную мусорку
Фото: кадр из видео
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района Алматы пожаловались на стихийную мусорку на улице Катаева, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители Бостандыкского района с жалобой на стихийную мусорку, которая по их словам, образовывалась за прошедшие выходные.
Бостандыкский район, точный адрес улица Катаева 156. За выходные прошлой недели, то есть это было 8 февраля, образовалась стихийная мусорка. Жители ЖК, который расположен по улице Розыбакиева 162, регулярно выкидывают туда мусор, игнорируя таблички, что выброс мусора запрещен. Обратились в полицию, позвонили участковому, меры никто не принимает", - заявил один из местных жителей.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в акимат Алматы.
Напомним, в Казахстане выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году.
10.02.2025, 17:52 25866
Kaspi.kz и АРРФР запустили серию образовательных роликов против мошенников
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Современные цифровые сервисы хорошо защищены от мошенничества. Крупные компании и банки постоянно совершенствуют системы безопасности онлайн услуг. Мошенники не могут их взломать и поэтому используют методы психологического воздействия на клиентов: обманом вынуждают сказать секретные пароли и коды, или отправить свои деньги на неизвестные счета.
В этом году компания Kaspi.kz совместно с B.A.S. Production при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка выпускает серию образовательных видеороликов с Рустемом Омаровым и другими популярными актерами из сериала "Мошенники". Первый ролик уже можно посмотреть на официальном Youtube-канале Kaspi.kz. Новые видео будут выходить каждые две недели.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Мы применяем самые современные технологии для защиты наших любимых клиентов, предупреждаем, что никому нельзя доверять свои личные данные, нельзя говорить коды и пароли, передавать мобильное приложение и доступ к нему. Мы также решили создать серию образовательных роликов, чтобы наглядно показать, как действуют мошенники, пользуясь доверчивостью людей. Талантливые актеры очень достоверно сыграли мошенников и показали, как не поддаться на их обман. Ролики будут показывать все телеканалы страны. Я надеюсь, что их посмотрят как можно больше людей и обезопасят себя от действий мошенников. Спасибо каждому, кто принял участие в этом важном социальном проекте!"
Рустем Омаров, актер, исполнитель главной роли:
Сначала мы сняли целый сериал "Мошенники" и он быстро стал популярным. А потом к нам обратился Kaspi.kz с предложением снять короткие ролики, чтобы как можно больше людей их посмотрели. Нам эта идея понравилась. Kaspi помогал, рассказывал о случаях из реальной практики. В сборе кейсов нам также оказывали содействие сотрудники МВД, Антикора, Прокуратуры, АРРФР. Мы рады, что удалось снять не просто интересный фильм, а сделать важный социальный проект совместно с самой инновационной технологической компанией страны и заинтересованными госорганами. Современные сервисы делают жизнь более комфортной. Классно, что у нас в Казахстане можно многие услуги получать прямо на экране смартфона. Это большое достижение, которым нужно пользоваться. Главное просто знать, как это делать безопасно. Мы постарались рассказать об этом понятно и нескучно".
Ролики будут показывать все телеканалы страны. Также посмотреть их можно будет на всех официальных страницах Kaspi.kz в интернете.
10.02.2025, 17:02 26991
Прямое железнодорожное сообщение запустят между Алматы и Балхашом
Стоимость билета будет начинаться от 7 722 тенге
Фото: КТЖ
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "Пассажирские перевозки" с 1 марта 2025 года запускает новое прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом, сообщает пресс-служба национальной компании "Қазақстан темір жолы".
Поезд будет курсировать с периодичностью через день, обеспечивая пассажирам комфортный и удобный способ передвижения между регионами. В составе поезда предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном. Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров", - проинформировали в компании.
Расписание движения:
• Балхаш-Алматы: отправление в 07.52 по четным числам, прибытие в Алматы в 00.58;
• Алматы-Балхаш: отправление в 00.10 по нечетным числам, прибытие в Балхаш в 15.03.
Стоимость билета начинается от 7 722 тенге", - добавили в КТЖ.
Ранее сообщалось, что спутниковый интернет для пассажиров появится в казахстанских поездах.
10.02.2025, 15:48 29586
Более 90 досудебных расследований возбуждено в отношении опекунов, попечителей и родителей в Казахстане
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о случаях буллинга, вымогательства в отношения детей, выявленных в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство".
Как сообщили в Генпрокуратуре, в рамках реализации проекта прокуроры посетили более 63 тысяч семей, чтобы выявить случаи угрозы или насилия в отношении детей.
В результате работы начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц; к административной ответственности привлечено 11 тысяч родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; из неблагополучных семей 342 ребенка переданы под опеку государства, так как они оказались практический без присмотра. Кроме того, поданы 54 иска на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение.
Также в ведомстве рассказали о выявленных случаях буллинга и вымогательства в отношении несовершеннолетних.
В ВКО предотвращено два случая буллинга: травля 12-летнего ребенка, в колледже - издевательства над студенткой. Виновные получили дисциплинарные взыскания, проведена профилактическая работа. Возбуждены дела о вымогательстве. 16-летний студент угрожал ножом и требовал деньги у младших подростков, а в другой школе старшеклассники вымогали деньги у семиклассника. Виновные поставлены на учет, их родители оштрафованы. И это не единичные факты" - отметили в пресс-службе.
Всего, по данным Генпрокуратуры, за короткое время поступило 1809 сообщений о неподобающем поведении, буллинга как со стороны одноклассников, так и учителей. В результате проверок 192 человека привлечены к административной ответственности. С 1617 лицами проведены профилактические беседы и разъяснительные работы.
Напомним, случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе.
В Улытау опекунша несколько лет держалав трудовом рабстве взятых под опеку несовершеннолетних двух братьев и сестру.
10.02.2025, 15:45 30321
В 2024 году казахстанцев оштрафовали на рекордные 304 миллиарда тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году казахстанцев оштрафовали на рекордные 304,3 млрд тенге, что на 63,9% больше, чем в 2023 году.
Сумма штрафов за административные правонарушения в прошлом году росла куда быстрее, чем их количество. За 12 месяцев общая сумма наложенных на нарушителей денежных взысканий составила 304,3 млрд тенге - на 63,9% больше, чем за 2023-й. В сравнении с показателями 2019 года наблюдался рост в 4,2 раза", - сообщает finprom.kz
Кроме того, отмечают аналитики, сумма наложенных штрафов была рекордной за последние годы.
Большую часть административных штрафов правоохранители выписали в прошлом году за нарушения на дорогах. Из 12,7 млн административных дел, завершившихся наложением штрафа, 11,6 млн пришлось именно на эту категорию. Наиболее частыми были случаи превышения скорости и несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой", - проинформировали они.
При этом, сообщается, что сумма штрафов за правонарушения в секторе составила 45,8% от общей суммы материальных взысканий: 139,5 млрд тенге.
Остальные 164,8 млрд тенге пришлись на административные штрафы по другим разделам статей КоАП РК. Среди них штрафы за экологические правонарушения составили 80,9 млрд тенге. Почти вся эта сумма пришлась на взыскания за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду. В сравнении с 2023 годом сумма штрафов по этой статье выросла в 72 раза: с 6,4 млрд до 78,9 млрд тенге. Именно эта категория сильно повлияла на рост общей суммы штрафов по РК.В число категорий самых "денежных" для бюджета правонарушений также вошли административные правонарушения в области налогообложения, правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность и правонарушения в области торговли и финансов", - заявили аналитики.
В региональном разрезе антилидерами по сумме наложенных административных штрафов за 2024 год стали Алматы и Мангистауская область: 60,1 млрд и 40,5 млрд тенге.
В среднем же по РК за 2024 год доля взысканных административных штрафов составила 62,6%. Показатель сильно разнится в отдельных регионах. Наибольшие значения на конец прошлого года были зафиксированы в Карагандинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях", - добавили аналитики.
Напомним, рекорд по штрафам побили в 2024 году казахстанские водители.
10.02.2025, 09:21 42836
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 февраля атлантический антициклон по-прежнему будет определять погоду на западе, северо-западе, юге РК, с чем ожидается преимущественно без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.
C прохождением фронтальных разделов на большей территории страны прогнозируется снег, на юге ожидаются осадки (снег, дождь). По РК ожидается туман, усиление ветра, на севере, востоке, в центре - низовая метель, на севере, юге, юго-западе - гололед", - отметили синоптики.
В Астане: снег, -6-8 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, 0,+2 °C.
В Шымкенте: осадки, +4+6 °C.
09.02.2025, 19:26 49026
В Семее планируют переименовать 12 улиц
Фото: Depositphotos
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Семей. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее планируют переименовать более десяти улиц, названия которых считаются "идеологически устаревшими", сообщает Telegram-канал abainewskz.
Маслихат Семея официально анонсировал проведение публичных слушаний по переименованию ряда улиц областного центра. Анонс был опубликован с перечнем улиц, однако позже названия были удалены. Тем не менее, журналистам удалось восстановить информацию через сохраненную копию сайта.
Согласно информации, 12 марта будет предложено переименовать 12 улиц. Предлагается переименовать следующие улицы:
- ул. Селевина в ул. Кунанбая Оскенбайулы (отец Абая Кунанбайулы).
- ул. Уральская в ул. Акшокы (родовое поселение династии Кунанбай).
- ул. Волгоградская в ул. Кенгирбая Жандосулы (казахский би, предок Абая Кунанбайулы).
- ул. Менжинского в ул. Ануарбека Байжанбаева (уроженец города Семей, диктор, почетный радист СССР). Примечательно, что в "википедии" уже указано, что эта улица была переименована в его честь в 2023 году.
- ул. Фурманова в ул. Жумата Шанина (режиссер, драматург, основатель казахского национального профессионального театрального искусства, первый народный артист КазАССР).
- ул. Трусова в ул. Рахимжана Кошкарбаева (герой ВОВ, народный герой Казахстана, первым водрузивший красное знамя победы на рейхстаге).
- ул. Первомайская в ул. Дулата Бабатайулы (казахский акын, просветитель, жырау).
- ул. Пархоменко в ул. Сагадата Нурмагамбетова (герой СССР, народный герой Казахстана, генерал армии и первый министр обороны).
- ул. Крестьянская в ул. Саяткора (охотничий домик Шакарима Кудайбердыулы).
- ул. Советская в ул. Аршалы.
- ул. Энгельса в ул. Жеруйык (земля обетованная).
- ул. Чапаева в ул. Ордалы.
Городская интеллигенция уже не первый год просит власти присвоить одной из улиц имя Кунанбая кажы Оскенбайулы. По инициативе музея "Жидебай - Борили", в 2018 году на имя акима Семея было направлено письмо от группы заслуженных деятелей и абаеведов с просьбой присвоить имя ага-султана улице, приурочив это к 175-летию его сына, которое отмечалось в 2020 году. Однако просьба осталась без должного внимания. В 2022 году этот вопрос поднял борец Айбек Нугымаров, предложив переименовать улицу Глинки в честь отца Абая Кунанбайулы.
Напомним, в конце января 2025 года Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?