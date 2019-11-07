В Алматы запущен ресурс для анализа медийного контента на соответствие правовым нормам

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы презентован новый ресурс turanlingua.com, который поможет журналистам, блогерам и пользователям Сети проанализировать подготовленные ими материалы на соответствие правовым нормам и в дальнейшем избежать судебных претензий. Основателями ресурса являются магистранты второго курса факультета журналистики университета "Туран". Подробнее о работе сервиса корреспонденту агентства рассказала магистрант 2-го курса научно-педагогического направления кафедры журналистики университета "Туран" Кристина Ковардакова.

Мы наблюдаем в современном медиаконтенте очень много манипуляций, речевой агрессии, каких-то лингвистических преступлений, оскорблений, клеветы. Люди бегут в суд, стремясь защитить свои честь, достоинство, репутацию. Увеличилось количество судов как между журналистами и представителями различных органов, так и между журналистами и героями их публикаций. В 2016 -2017 годах по обвинению в клевете состоялось 1314 судов в отношении примерно 2000 человек. Общество не до конца осознало, что значит свобода слова, и оказалось не готово к последствиям", - рассказала Кристина Ковардакова.

Она отметила, что сервис запущен с целью повысить юридическую грамотность журналистов, помочь авторам найти баланс между выражением своей позиции и разжиганием конфликта.

Естественно, мы ориентированы не только на журналистов, но и на других граждан тоже. Мы даем информацию, которая становится актуальной для всех, так как любой человек, вне зависимости от рода деятельности, должен изъясняться так, чтобы его речь не оскорбляла чувства другого человека. Потому что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого", - подчеркнула она, отметив, что в последние годы стали глобальной проблемой буллинг, троллинг в социальных сетях.

Вообще комментарии в социальных сетях - это отдельная тема. По ним уже надо целое пособие создавать. Кто-то что-то написал, та же "старая кошелка", - люди побегут в суд, потратят деньги, приобретут не самую лучшую репутацию. У нас общественное мнение очень важно, и пятно на репутации не так быстро сводится. Поэтому наш ресурс создан для того, чтобы потенциальные истцы и ответчики перед тем, как бежать в суд, тратить деньги, нервы, сначала разобрались", - пояснила Ковардакова.

Чтобы воспользоваться ресурсом, нужно зайти на сайт turanlingua.com и задать вопрос. Далее эксперты дают ответы, при необходимости обращаясь к словарям и прочим компетентным, проверенным источникам. Это поможет пользователям разобраться в своей правоте, а затем уже принимать решение, есть ли законные основания для обращения в суд.

Мы планируем публиковать статистику со спорными материалами, с теми, которые признаны порочащими достоинство, а также с материалами, которые, напротив, избежали суда. На сайте публикуются интересные книги о том, как готовить материалы о спорных ситуациях. Эти пособия имеются в открытом доступе", - заключила Кристина Ковардакова.

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