В Алматы зарегистрирован 32-й случай заражения COVID-19, всего в Казахстане 81 заболевший

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтвержден 81 случай регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 41 случай, в Алматы - 32 случая, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Жамбылской области -1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 460 тысяч человек, более 21 тысячи скончались.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

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