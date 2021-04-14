В Алматы завершился отопительный сезон

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АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В связи с установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, городским акиматом принято решение завершить отопительный сезон 2020-2021 годов с 13 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в соответствии с правилами предоставления услуг по теплоснабжению потребителям, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон и возврат переплат не позднее 1 июля.

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