10.06.2025, 17:34 42106
В Алматы жилой комплекс Orda City сносят по решению суда
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Теректы города Алматы жилой комплекс Orda City, расположенный по улице Айналмалы, сносят по решению суда, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей", - заявили в акимате.
Как пояснили в пресс-службе, "застройщик ТОО "Investment Stroy" возводил данный жилой комплекс без разрешительных документов, что было установлено в ходе внеплановой проверки".
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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11.06.2025, 08:16 11101
Жара до 37 градусов ожидается в Казахстане
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке РК. На остальную территорию страны сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге - с пыльной бурей, сообщает Казгидромет.
Днем в Алматинской области, в области Жетысу, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на юге области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов.
В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на севере Западно-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в центре Актюбинской области, на востоке Жамбылской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской области, на юге Акмолинской области, на западе, севере Северо-Казахстанской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской области, в южной половине Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской области, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской области, на западе, севере Алматинской области, на севере, востоке Мангистауской области, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: ожидается дождь, гроза, +29+31 °C.
В Алматы: ожидается дождь, гроза, +30+32 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32+34 °C.
10.06.2025, 08:30 56821
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на севере Казахстана. На остальную территорию республики сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге - с пыльной бурей, сообщает Казгидромет.
В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере Западно-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в центре Актюбинской области, на востоке Жамбылской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской области, на юге Акмолинской области, на западе, севере Северо-Казахстанской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской области, в южной половине Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской области, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской области, на западе, севере Алматинской области, на севере, востоке Мангистауской области, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе, юго-западе области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +24-26 °C.
В Алматы: ожидается дождь, гроза, +30-32 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.
09.06.2025, 16:14 92706
Как будут кормить детей в школьных столовых: утвержден новый стандарт питания
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработан и утвержден новый стандарт школьного питания и многовариантное типовое меню, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает Министерство просвещения Казахстана.
Меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок. Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах, и питанию детей с такими особыми диетическими потребностями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другие заболевания", - проинформировала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова.
Отмечается, что документ направлен на формирование единых подходов к организации питания в дошкольных, средних, технических и профессиональных, а также образовательно-оздоровительных организациях.
Согласно новому стандарту в рационе будут значительно снижено содержание сахара, соли и жиров, исключены ненатуральные продукты и продукты с высоким содержанием соли и сахара (колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара, спреды, изделия с усилителем вкуса и запаха и т.д.), увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральных продуктов.
В Минпросвещения отметили, что в малокомплектных школах без пищеблоков будут готовиться ланч-пакеты, состоящие из горячего бутерброда, кисломолочного продукта (йогурта), сезонного фрукта и напитка (молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов, ягод).
В настоящее время проводится онлайн-обучение администраций школ, медработников, поставщиков услуг питания и членов бракеражной комиссии. В последующем запланировано обучение сотрудников детских дошкольных организаций. Разработанное меню размещено на официальном сайте Комитета санэпидконтроля и направлено в Министерство просвещения для информирования управлений образования и субъектов бизнеса", - добавили в пресс-службе.
Напомним, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность случаями пищевых отравлений среди школьников, в частности в Мангистауской области. В этой связи, по ее словам, возникла необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
27 апреля стало известно, что после массовых отравлений детей в образовательных учреждениях Министерство здравоохранения РК планирует изменить подходы в госконтроле за организацией питания школьников.
09.06.2025, 08:10 114436
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 9 июня 2025 года циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана - пройдут дожди с грозами, градом, усилением ветра, на востоке - сильные дожди. В ночные и утренние часы на севере страны ожидается туман, информируют синоптики Казгидромета.
В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетісу, на севере, юге Западно-Казахстанской области, на западе Павлодарской области, на севере, в центре Актюбинской области, на севере, юге, востоке Жамбылской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской области, на юге Акмолинской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской области, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской областях, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе, севере Алматинской области, на севере, востоке Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +20-22 °C.
В Алматы: ожидается дождь, гроза, +30-32 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +33-35 °C.
07.06.2025, 20:19 212996
Скончался известный казахстанский геолог и нефтяник
Балтабек Куандыков был автором 10 монографий и более 80 научных публикаций
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался выдающийся геолог, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный работник промышленности, лауреат Государственной премии РК имени аль-Фараби, президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков. Об этом сообщили в Минэнерго РК.
Вся профессиональная жизнь Балтабека Куандыкова была посвящена развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению энергетической независимости Казахстана, внедрению научных подходов в разведку и освоение углеводородных ресурсов", - говорится в сообщении Минэнерго.
Свою трудовую деятельность он начал в 1971 году в Биикжальской нефтеразведочной экспедиции. За годы работы он внес значительный вклад в открытие и освоение крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана - Карачаганак, Жанажол, Имашевское, Кенбай, Алибекмола, Арман и других. Балтабек Куандыков возглавлял ведущие отраслевые компании - "Казахстанкаспийшельф", ННК "Казахойл", "Нельсон Ресорсиз Лимитед", "Меридиан Петролеум", а также работал консультантом в международной корпорации Chevron Overseas Petroleum.
Балтабек Куандыков был признанным ученым - автором 10 монографий и более 80 научных публикаций, в том числе фундаментальных трудов по геологии и нефтегазоносности Казахстана, таких как "Атлас палеонтологических остатков" и "Глоссарий терминов нефтегазовой геологии".
За выдающиеся заслуги он был награжден орденами "Құрмет", "Парасат" и "Барыс" III степени, а также удостоен государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.
07.06.2025, 12:04 234251
Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности
В городе проведут второй этап испытаний теплосетей
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 по 27 июня на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04.00 до 07.00 горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, такие как выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия и другие происшествия.
График проведения испытаний теплосетей:
9 июня
Алатауский район: Монке би - Б. Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.
С 9 по 20 июня
Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;
Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова.
Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.
10 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская.
10 и 11 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка.
С 10 по 20 июня
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Райымбека - Куратова.
11 июня
Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда.
Жетысуский район: микрорайон Кулагер - по улицам Серикова и Ратушного, а также в границах улиц Рыскулова, Жансугурова, Тихова и Глазунова.
С 11 по 12 июня
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская.
Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Н.Данченко.
Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека.
Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
12 и 13 июня
Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.
13 июня
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі.
16 июня
Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.
Алатауский район: посёлок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа.
16 и 27 июня
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева - Тимирязева - Наурызбай батыра - Курмангазы - речка Есентай - Гоголя.
17 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова; Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова.
18 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева, Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова.
19 и 20 июня
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова.
20 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.
24 июня
Алатауский и Жетысуский районы: перемычка между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1; Фаризы Онгарсыновой - северная сторона БАКа - речка Большая Алматинка - Сейфуллина.
Горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
07.06.2025, 09:07 243576
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 7 июня
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 7 июня, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами.
На западе, северо-западе, севере, в центре синоптики прогнозируют град, на западе, северо-западе, севере РК сильные дожди. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. Только в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере РК - туманы.
В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре Абайской, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге Костанайской, Абайской, Улытауской, на севере, востоке Жетысуской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
06.06.2025, 20:42 273601
Развалины древнего города обнаружили археологи в области Жетысу
Фото: facebook/Ольга Гумирова
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Талдыкорган. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские археологи и общественники сообщили, что обнаружили в области Жетысу развалины древнего города.
О находке написала в Facebook исполнительный директор общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.
Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе. Сначала увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившаяся башня, а потом и стену, естественно в земле, но из нее торчали оплавленные средневековые кирпичи. Город был жестоко сожжен в монгольское нашествие. В общем, городище равное Тальхизу или Койлыку", - написала общественница.
Она посетовала, что средневековый город на Великом шелковом пути частично разрушен карьером и завален мусором.
Ранее общественники подняли тревогу из-за уничтожения уникальных петроглифов близ Талдыкоргана. Каменные плиты с древними рисунками выкорчевывали при помощи железных ломов.
Аким области Бейбит Исабаев пообещал, что петроглифы Кызылтас войдут в список охраняемых историко-культурных объектов местного значения. Добыча диорита на горе Черепаха была остановлена, компании предоставили другой участок.
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