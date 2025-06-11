В Алматы жилой комплекс Orda City сносят по решению суда  

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке РК. На остальную территорию страны сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге - с пыльной бурей, - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на востоке РК. На остальную территорию страны сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юге - с пыльной бурей, сообщает Казгидромет.





Днем в Алматинской области, в области Жетысу, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на юге области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов.





В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на севере Западно-Казахстанской области, на западе, юге Павлодарской области, в центре Актюбинской области, на востоке Жамбылской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской области, на юге Акмолинской области, на западе, севере Северо-Казахстанской области, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской области, в южной половине Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской области, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской области, на западе, севере Алматинской области, на севере, востоке Мангистауской области, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: ожидается дождь, гроза, +29+31 °C.





В Алматы: ожидается дождь, гроза, +30+32 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32+34 °C.