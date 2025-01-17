16.01.2025, 11:19 55781
В Астане и Алматы определили места для крещенских купаний
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 19 января 2025 года православные христиане будут отмечать Крещение. В связи с этим в городах пройдут крещенские купания.
Праздник Крещения также называется праздником Богоявления. Считается, что в этот день Бог явил себя миру в трех лицах: сын Иисус Христос, принявший крещение в реке Иордан, святой Дух, который снизошел на него в виде голубя и Бог Отец, который засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба.
В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе города Алматы будет совершена праздничная Божественная литургия, по окончании которой состоится чин великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Стали известны места для крещенских купаний в Астане и Алматы.
В Астане крещенские купания будут проходить на реке Ишим, в районе городского парка 18 января с 20.00 до 02.00 и 19 января с 08.00 до 23.00. Там подготовлены 4 купели.
В Алматы и Алматинской области желающие смогут совершить погружение в "иордань" - источник с освященной водой - в следующих храмах:
- Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5)
18 января с 10.00 до 18.00
19 января с 09.00 до 18.00
- Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30)
С 11.00 18 января до 22.00 19 января
- Казанский собор (ул. Халиуллина, 45а)
С 11.00 18 января до 15.00 19 января
- Храм Христа Спасителя (пр. Райымбека, 493)
С 22.00 18 января до 22.00 19 января
- Храм Александра Невского (Параскевинский) (ул. Жансугурова, 500в)
19 января с 00.00 до 20.00
- Крестовоздвиженский храм (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37б)
19 января с 01.00 до 22.00
- Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86)
19 января с 10.00 до 22.00
- Покровско-Всехсвятский храм (ул. Юных пионеров, 85)
19 января с 00.00 до 21.00
- Благовещенский храм (Алматинская область, поселок Алатау, ул. Ибрагимова, 13)
19 января с 00.00 до 22.00
- Богородице-Рождественский храм (микрорайон Акжар, ул. Егинсу, 1б)
19 января с 12.00 до 18.00 (теплая купель)
- Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыра, ул. Ажимуратова, 1)
19 января с 11.00 до 22.00
- Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район)
18 января с 10.00 до позднего вечера 21 января
Теплые раздевалки будут открыты 19 января с 02.00 до 21.00
- Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68)
19 января с 11.00 до 20.00
- Храм в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (Алматинская область, Талгарский район, пос. Панфилова, ул. Гагарина, 22)
19 января с 11.00 до 17.00
- Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова, 13)
19 января с 05.00 до 22.00
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17.01.2025, 11:25 3686
Свыше 413 тысяч казахстанцев получили АСП в 2024 году
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 413 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь в 2024 году, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По итогам 2024 года адресная социальная помощь назначена 413,7 тысячи человек из 78,1 тысячи семей. На эти цели из бюджета было направлено 39,5 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве напомнили, основная цель АСП - выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
В частности, АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. По итогам 2024 года дополнительная выплата назначена 129,5 тысячи детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 5,4 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации и др.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства", - добавили в Минтруда.
Ранее сообщалось, что получающим соцпомощь и жилищные пособия казахстанцам предоставят скидку на газ.
16.01.2025, 14:29 49536
В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения
Основным преимуществом внесенных изменений являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан разработало проект поправок в приказ "Об утверждении стандартов питания в организациях здравоохранения и образования", передает корреспондент агентства.
По словам авторов документа, изменения разработаны с учетом современных международных требований к здоровому питанию и обеспечивают детей безопасным, качественным и сбалансированным питанием.
Основным преимуществом внесенных изменений являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов (овощи и фрукты богаты кальцием, железом, фолиевой кислотой и другими витаминами, которые поддерживают здоровья детей, укрепляют их иммунную систему)", - уточнили разработчики.
Реализация данного документа направлена на обеспечение безопасности, качества и доступности питания, также предусматривает установление унифицированных требований к организации питания детей в организациях образования.
Напомним, осенью прошлого года в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Проверка выявила грубые санитарные нарушения.
16.01.2025, 13:39 50271
Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане
Медалью будут награждать участников Великой Отечественной войны, работников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей и др.
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится новая юбилейная медаль в честь 80-летия Великой Победы. Проект постановления главы государства опубликован на портале "Открытые НПА".
В ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла, постановляю: учредить юбилейную медаль "1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", - говорится в проекте постановления.
Юбилейной медалью награждаются:
- участники Великой Отечественной войны;
- лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны;
- военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
- лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований;
- граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда";
- несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лица начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности бывшего Союза ССР и органов внутренних дел, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия;
- лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, или лица, приравненного по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся лицами с инвалидностью в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак;
- не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне.
В проекте постановления также имеется описание медали. Она будет выполнена из металла золотистого цвета.
На лицевой стороне медали - изображение фигуры воина-победителя, устанавливающего на крыше Рейхстага знамя Победы. Нижняя часть медали обрамлена лавровыми веточками, между которыми находится пятиконечная звезда. В верхней части нанесены цифры "1945-2025". На оборотной стороне медали, в центре, надпись: "1941-1945 ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ ЖЕҢІСКЕ 80 ЖЫЛ". Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между которыми расположено изображение ордена", - говорится в документе.
16.01.2025, 10:04 59656
Заказавшему по почте наркотические вещества из Таиланда казахстанцу вынесен приговор
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу в Алматинской области завершило досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, сообщили в АФМ.
Отмечается, что изъятые наркотические вещества уничтожены.
Напомним, в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество - экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя мессенджер Telegram, заказал наркотические средства из Таиланда. Вскрытие посылки подтвердило наличие наркотических веществ, скрытых в 8 банках с характерным запахом, замаскированных под косметические средства", - проинформировали в АФМ.
В целом с начала 2024 года АФМ зарегистрировано 135 уголовных дел по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъято 77,1 кг наркотических средств, 3,2 кг психотропных веществ, 206 тысяч штук анаболиков (ядовитое вещество) и около 1700 штук глазных капель "Тропикамид".
15.01.2025, 19:32 91086
Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - После громкого заявления прокуратуры об издевательствах над немощными людьми и начатого расследования. Учреждения закрылись, сообщает Zakon.kz.
14 января 2025 года прокуратура Павлодара сообщила, что силовики установили частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению.
Начато расследование. На данный момент известно, что учреждение остановило свою деятельность. Более 20 пожилых людей, часть из которых лежачие, перевезли. Об этом рассказала руководитель ославившегося пансионата Людмила Яценко. Она осталась в здании, чтобы собрать последние вещи.
Могу только сказать, что я не знаю, кому все это было нужно. Я сама пожилой человек, неужели я буду избивать? У наших подопечных есть родные, близкие. Они посещают нас регулярно, я всегда на связи, все мы общаемся. Нахождение здесь обходится в 160 тысяч тенге. Мы несем ответственность за каждого. Разве можно скрыть информацию о плохом питании, избиениях? Вместо того, чтобы решать вопросы, которые возникают, все разрушили. Для тех, кто ушел отсюда, это очень тяжело. Это пожилые люди, больные. Надо думать о них в первую очередь", - говорит Людмила Яценко.
Однако дочь одной из постоялиц обнаружила синяк на теле матери и забрала ее домой незадолго до прихода в пансионат полиции и прокуратуры.
Мужчина работал у меня соцработником, и началось все с того, что женщина упала на лестнице, а он скрыл. У нее появился синяк. Ее забрали домой, дочь начала задавать вопросы, а я не в курсе была, извинилась, конечно. Хотела возместить материальные затраты родных этой женщины, но мы не сошлись в сумме", - поясняет владелица пансионата.
Она рассказала, что при осмотре помещений сотрудники органов обнаружили нескольких пациентов привязанными. По словам женщины, меры ограничения движения требовались людям, страдающим деменцией.
Что касается фактов незаконной сдачи в аренду квартир умерших, подробно комментировать эти обвинения она не стала, сообщив, что у большинства обитателей пансионата есть родные, а значит, и наследники. В любом случае точку в этом вопросе поставят правоохранительные органы.
В областном управлении координации занятости и соцпрограмм пояснили, что о возникшей ситуации знают, но частные пансионаты такого типа госорган не курирует, так как работает с учреждениями, оказывающими специальные социальные услуги гражданам. Этот спектр услуг охватывает восемь направлений, включая медицинское. Должен быть укомплектован штат, соблюдены требования к помещениям, к питанию.
А эти пансионаты, по сути, предоставляют сестринские, уходовые или бытовые услуги, так они и регистрируют свою деятельность. Их облагают налогом. В этом случае все зависит от порядочности владельцев, персонала. Контролировать могут и родственники подопечных. К сожалению, владельцы пансионатов в Павлодаре пока не выходят на другой уровень. Лет 10 назад эту деятельность пытались упорядочить, но безуспешно", - пояснили в управлении.
Точное число подобных пансионатов в Павлодаре неизвестно. Но оно растет, так как на них имеется спрос.
15.01.2025, 17:11 98496
Крушение самолета близ Актау: Казахстан получил расшифровку черных ящиков
Расшифрованные данные изучаются специалистами
Фото: МЧС РК
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан получил расшифровку черных ящиков самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ аэропорта Актау, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия Министерства транспорта РК в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов опубликует предварительный отчет, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в РК, также изучаются специалистами.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
15.01.2025, 14:57 103766
Бортовые самописцы разбившегося самолета AZAL вернули в Казахстан
Черные ящики переданы комиссии для дачи заключения
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Черные ящики самолета AZAL, потерпевшего крушение под Актау в декабре прошлого года, вернули в Казахстан из Бразилии, сообщает РИА Новости.
В соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и иными международными стандартами бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения", - сообщили изданию в Генпрокуратуре Казахстана.
В настоящее время в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджан и Российскую Федерацию.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий.
15.01.2025, 12:27 106471
Алматинский ботсад просит посетителей помочь с кормом для птиц
Фото: скрин видео
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ботанический сад Алматы обратился к посетителям с просьбой помочь с кормом для птиц.
По словам сотрудников, зимой птицам стало сложнее добывать пищу.
В прошлом году мы установили 110 кормушек по всему ботаническому саду, в этом помогли неравнодушные жители города. Теперь важно, чтобы кормушки были наполнены кормом, этим постоянно занимаются и сотрудники ботсада, и наши посетители, но корма все равно недостаточно. Поэтому мы приглашаем всех желающих стать частью нашей ежегодной зимней акции и принести корм для птиц", - говорится в обращении.
В Ботсаду посчитали: чтобы заполнить все кормушки, требуется 20 кг зерносмеси, которой хватает на неделю.
То есть в среднем с середины января до конца марта потребуется около 200 кг корма. Птиц можно кормить несолеными и нежареными семечками, готовыми зерносмесями, колотыми орехами и несоленым салом. Ни в коем случае нельзя кормить испорченными продуктами, соленым, жареным, копченым, цитрусовыми, перловой, овсяной и гречневой крупой, черным ржаным хлебом и сырым мясом", - объяснили сотрудники.
Корм принимается ежедневно с 10.00 до 18.00 на входных павильонах. При этом неподходящий корм приниматься не будет.
Ранее Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору использованных елок. Хвойные деревья будут использовать в вольерах, где живут олени, лоси, зайцы и другие животные.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?