В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025"
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025", организованный ведущим изданием КНР, одним из самых авторитетных и влиятельных китайских СМИ, газетой "Жэньминь жибао", передает корреспондент агентства.
Мы ведем глубокий обмен мнениями, исследуем возможности создания широкоформатного, многообразного и устойчивого механизма сотрудничества, продвигаем сотрудничество СМИ на новый уровень и вносим предложения по дальнейшему сближению стран региона и укреплению сообщества единой судьбы", - заявил на церемонии открытия заместитель главного редактора "Жэньминь жибао" Фан Цзиншань.
Страны Центральной Азии и Китай являются развивающимися странами, пережившими схожие исторические этапы, общими целями развития и схожими устремлениями к возрождению. Мы естественные члены глобального Юга и попутчики на пути к модернизации. С этой точки зрения формирование более тесного сообщества единой судьбы - насущная потребность", - отметил Фан Цзиньшань.
По его словам, "все участники механизма "Центральная Азия - Китай" - соседи, и достижения или проблемы одной стороны влияют на весь регион. Мир, развитие и стабильность - общие стремления и цели стран Центральной Азии и Китая. Поэтому мы должны объединить усилия ради общего развития, максимально реализовать потенциал региона".
Сегодня мир переживает беспрецедентные изменения, невиданные за столетие, мы сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями. Совместное построение единой судьбы, укрепление солидарности, подлинный мультиполярный подход, инклюзивная глобализация и продвижение справедливого мирового порядка - все это не только историческая миссия, но и путь к общему процветанию", - подчеркнул заместитель главного редактора издания.
Газета "Жэньминь жибао" готова работать со СМИ Центральной Азии в одном направлении плечом к плечу, приняв этот форум в качестве отправной точки для дальнейшего углубления практических обменов и сотрудничества", - заключил Фан Цзиньшань.
Газета "Жэньминь жибао" эффективно использует свои ресурсные и платформенные преимущества, создавая высококачественные, многообразные и профессиональные каналы международного медиа-сотрудничества.
Газета "Жэньминь жибао" - официальный орган Центрального комитета Коммунистической партии Китая, крупнейшее в мире издание с общим охватом более 1,5 млрд пользователей.