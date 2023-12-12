11.12.2023, 21:07 32896
В Астане школьников и студентов переводят на дистанционное обучение
Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря школьники и студенты перейдут на дистанционное обучение, сообщает управление образования Астаны.
В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря учащиеся 0-11-х классов и студенты 1-2-го курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Неделя в Астане началась с сильных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов. Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.
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12.12.2023, 15:27 8091
В Мангистау работники West Oil Software устроили забастовку
Сотрудники выдвинули требования к своему руководству по вопросам оплаты труда
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Актау. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ТОО "West Oil Software" 11 декабря прервали рабочую смену и выдвинули требования своему руководству.
Два основных требования, которые выдвинули рабочие, это прием их в штат ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" и применение к ним единой системы оплаты труда, которая действует в дочерних компаниях "КазМунайГаза", сообщает издание "Лада".
Генеральный директор "Ойл Транспорт Корпорейшэн" Ербол Турниязов сообщил, что у сотрудников ТОО "West Oil Software" пятидневный график с 8-часовым рабочим днем. Есть и 12-часовые смены, однако они оплачиваются дополнительно.
В 2018 году в связи с тяжелым финансовым положением компании в ОТК была реализована программа "5/50". Она предполагала добровольное расторжение трудовых договоров с выплатой компенсаций. Суммы выплат составили 50% от 5-летней заработной платы, в среднем выходило по 30 окладов, примерно по 11 млн тенге каждому", - рассказал Ербол Турниязов.
Тогда выплаты получили более 4500 человек. Общая сумма компенсационных выплат составила более 46 млрд тенге. Сейчас же эти работники требуют, чтобы их обратно приняли в штат.
Если говорить об их зарплатах в ТОО "West Oil Software" (...) есть малоразрядные профессии, допустим, слесарь по ремонту третьего разряда на руки получает 302 000 тенге. Слесарь по ремонту пятого разряда уже 478 000 тенге. Это выплаты на руки с учетом премий ежемесячных за выполнение плана. Есть высокоразрядные профессии: машинист автомобильного крана получает 709 000 тенге. Машинист цементировочного агрегата - 665 000 тенге. Водитель цистерны, пятый разряд - 598 000 тенге. Водитель автобуса ПАЗ - 533 000 тенге", - проинформировал Турниязов.
12.12.2023, 14:17 10696
В Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков
Меньше чем за сутки коммунальщики вывезли более 44 тысяч кубометров снега из Конаева
Фото: Акимат Алматинской области
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Конаев. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе областного акимата.
Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Меньше чем за сутки коммунальщики вывезли более 44 тысяч кубометров снега из Конаева.
На сегодняшний день в городе работают 13 единиц техники и 30 единиц рабочей силы. В первую очередь работы ведутся на главных артериях города, по которым курсирует общественный транспорт. Затем работы будут продолжены на второстепенных улицах", - сказано в сообщении облакимата.
В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 см снега.
С начала снегопада производится обработка проезжей части дорог противогололедными материалами. Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок, надземных переходов. Ночью было задействовано 17 колонн подметально-уборочных машин. Производится вывоз снега с магистральных улиц, вывезено 635 кубометров снега. Задействовано 50 патрульных бригад, 325 единиц спецтехники, 1154 дорожных рабочих", - рассказали в акимате Алматы.
Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
11.12.2023, 10:28 61356
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс в горах
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о старте сноса незаконного жилого комплекса.
В рамках совместной работы акимата Алматы и городской Антикоррупционной службы в горной местности было выявлено 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм. Один из тех, что попали под снос, - ЖК "KHAN", расположенный на улице Витебская, 44/3, 44а.
Данный объект возводился ТОО "Tennis.kz" без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. В отношении заказчика управлением принимались меры по статьям 316, часть 1, 321, 462, часть 3, КР КоАП, а также 28 апреля текущего года подано исковое заявление на снос в СМЭС Алматы. По завершении судебных разбирательств 24 октября 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменений", - проинформировали в городском акимате.
Отмечается, что снос незаконного объекта проводится в присутствии судебных исполнителей департамента юстиции.
По данным акимата, еще по 19 объектам вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.
Напомним, в Алматы выявлено более пятидесяти случаев незаконного строительства в предгорьях.
Застройка предгорных районов Алматы вызывает особую обеспокоенность алматинцев. По данным прокуратуры, более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах мегаполиса.
В апреле этого года депутат сената Андрей Лукин предложил объявить мораторий на строительство в горных районах Алматы.
10.12.2023, 22:45 77046
В дома Степногорска постепенно возвращается тепло - облакимат
Фото: Акимат Акмолинской области
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Степногорск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске все объекты теплоснабжения вновь работают в штатном режиме, сообщает акимат Акмолинской области.
ТЭЦ работает в штатном режиме, в работе находятся 3 энергетических и 1 водогрейный котлы, восстановлен температурный график. Весь жилой фонд обеспечен теплоснабжением", - говорится в сообщении акимата.
В связи с понижением температуры до -35 градусов в акимате города продолжает свою работу оперативный штаб, где созданы локальные группы для своевременного реагирования на обращения граждан. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.
Однако степногорцы продолжают жаловаться на отсутствие тепла в квартирах.
Жители города в соцсетях и городских пабликах пишут, что в некоторых домах размораживаются трубы, лопаются батареи. Звонки на номера, указанные акиматом "для обращения граждан", остаются без ответа.
Напомним, из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла. Через несколько часов ремонтных работ начали поэтапное подключение домов к теплу.
10.12.2023, 20:06 80691
Сотрудники завода в Семее опровергли информацию о погашении задолженности по зарплате
"Я не получил зарплату за февраль, март и апрель этого года", - рассказал потерпевший
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Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более десяти сотрудников АО "Семипалатинский машиностроительный завод" так и не получили заработную плату за несколько месяцев, сообщил редакции Kazakhstan Today бывший работник предприятия Ермек Арстанбеков.
Я не получил зарплату за февраль, март и апрель этого года. Уволился 2 мая, то есть новая команда попросила уволиться. Расчета нет до сих пор. Со мной где-то около 10-12 работников, может, и больше", - рассказал Ермек Арстанбеков.
По его словам, в мае на предприятие приезжал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев (позже министерство было разделено, в настоящее время Марат Карабаев - глава Минтраспорта РК), ему докладывали, что всем работникам выплатили заработную плату.
Мы писали коллективно в прокуратуру и инспекцию труда, в Минтруда, прошли проверки, все факты подтвердились. И все", - добавил потерпевший.
Как отметил Ермек Арстанбеков, бывших сотрудников даже не допускают на завод, а руководство не возвращает справку о задолженности по зарплате.
Ранее сообщалось, что 125 работников АО "Семипалатинский машиностроительный завод" не получали зарплату в течение 9 месяцев. Прокуратура Абайской области проинформировала о погашении задолженности по заработной плате на сумму более 90 млн тенге.
09.12.2023, 18:50 106741
В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову
Фото: Минобороны РК
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане возложили цветы к памятнику генералу Панфилову. Торжественная церемония организована в рамках 82-й годовщины битвы с фашистскими войсками под Москвой, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны РК, посольства РФ в Казахстане и ветераны Вооруженных сил РК. Возложение цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам состоялась в парке Жерұйық.
Контрнаступление под Москвой вселило уверенность в том, что война будет выиграна. В тяжелейших погодных условиях, в таких же, как сегодня, прославленная казахстанская Панфиловская дивизия сыграла важную роль на основном направлении наступления фашистов. Остановила и перемолола моторизованные соединения врага. В воспоминаниях маршала Константина Рокоссовского говорится, что он поставил казахстанцев на направлении главного удара врага. И дивизия с честью справилась с задачей. Комбата Бауыржана Момышулы после этих боев он назначил командиром полка", - поделился генерал-майор Муслим Даиров.
В разгром наступавшего на Москву противника большой вклад внесли части, сформированные в Казахстане. Подвиги 28 панфиловцев, Малика Габдуллина, Бауыржана Момышулы и генерала Ивана Панфилова увековечены на земле Подмосковья. В Музее 28 панфиловцев недалеко от Волоколамска хранится множество артефактов, рассказывающих о героических усилиях казахстанцев, остановивших врага на подступах к Москве.
Здесь можно увидеть фотографии героев Советского Союза из Казахстана - политрука Малика Габдуллина, автоматчика 23-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова Толегена Тохтарова, легендарного комбата Бауыржана Момышулы.
09.12.2023, 11:59 115666
В Алматы выпало 4 см снега
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 20.00 8 декабря в Алматы начался снегопад, который, по прогнозу синоптиков, завершится в обед 9 декабря.
Коммунальные службы очищают дороги и тротуары. Всего задействовано 535 единиц спецтехники и более 1000 дорожных рабочих.
В городе выпало 4 см снега, на Медеу и Шымбулаке - 6 см.
Силами восьми колонн подметально-уборочной техники ночью снег убрали по магистральным улицам. С обеда запланировано очередное сгребание снега колоннами, после чего будут организованы работы по массовому вывозу снега.
По прогнозу РГП "Казгидромет", умеренный снег прогнозируется до обеда. Ветер 3-8 метров в секунда. Температура воздуха днем до 4 градусов мороза.
08.12.2023, 21:51 129336
В Казахстане ограничили движение на 54 участках дорог в 7 областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20.00 8 декабря в связи с понижением температуры воздуха введено ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта, ограничение действует на 54 участках автодорог республиканского значения в семи областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Абайская область - 1 участок
- автодорога Омск - Майкапчагай, участок от границы Павлодарской области до Семея (км 587-733).
Акмолинская область - 20 участков
По всем направлениям.
Актюбинская область - 2 участка
- автодорога Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай, участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области (км 0-234);
- автодорога Самара - Шымкент, участок от АЗС "ЭколОйл" до развилки М-32 и А-26 (км 776-1153).
Павлодарская область - 8 участков
По всем направлениям.
Карагандинская область - 2 участка
- автодорога Кызылорда - Павлодар, участок от Караганды до границы Павлодарской области (км 967-1135);
- автодорога Калкаман -Баянауыл - Умиткер - Ботакара, участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара (км 231-234).
Костанайская область - 7 участков
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области (км 340-377);
- автодорога Костанай - Аулиеколь - Сурган, участок от Тобыла до границы Акмолинской области (км 8-232);
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от поселка Карабалык до Костаная (км 418-539);
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от Тобыла до границы СКО (км 556-729);
- автодорога Мамлютка - Костанай, участок от границы СКО до Тобыла (км 180-404);
- автодорога Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай, участок от границы Актюбинской области до Рудного (км 234-503);
- автодорога Денисовка - Житикара - Мюктыколь - граница РФ, участок от поселка Денисовка до границы РФ (км 0-137).
Северо-Казахстанская область - 14 участков
- автодорога Екатеринбург - Алматы, участок от границы Костанайской области дл границы Акмолинской области (км. 729-856);
- автодорога Челябинск - Новосибирск, участок от границы РФ до границы РФ (км. 465-655);
- автодорога Астана - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь (км. 341-473);
- автодорога Петропавловск - Соколовка - граница РФ, участок от Петропавловска до границы РФ (км 11-72);
- автодорога Кокшетау - Кишкенеколь - Бидайык - граница РФ, участок от границы Акмолинской области до границы РФ (км 50-280);
- автодорога Жезказган - Петропавловск, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь (км. 595-946);
- автодорога Мамлютка - Костанай, участок от Мамлютки до границы Костанайской области (км. 0-180);
- автодорога Кокшетау - Рузаевка, участок от границы Акмолинской области до села Рузаевка (км. 61-196);
- автодорога Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра, участок от села Саумауколь до Мемориального комплекса (км 0-24);
- автодорога Петерфельд - Архангельск - Новокаменка, участок от села Петерфельд до автодороги А-16(км. 0-30);
- автодорога Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское, участок от Булаево до села Рощинское (км 0-228);
- автодорога Рощинское - Корнеевка - Волошинка, участок от села Рощинское до села Волошинка (км 0-86);
- автодорога Волошинка - Сергеевка - Тимирязево, участок от села Волошинка до села Тимирязево (км 0-119);
- автодорога Тимирязево - Сарыколь - граница области, участок от села Тимирязево до границы области (км 0-31).
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