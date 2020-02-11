В Атырау остановлено водоснабжение

Атырау. 10 февраля. Kazakhstan Today - Без воды остаются жители большей части города Атырау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима города Атырау, в связи с ранним таянием льда, а затем повышением температуры на реке Урал образовался мелкий лед. Во избежание засорения водозаборной трубы льдом пришлось приостановить водоснабжение, сообщает портал " Мой Город ".

"Стоит также отметить, что из-за ветра уровень воды в реке упал на 40 сантиметров за один день. Такое иногда бывает. Стоит отметить, что подобный случай был в Атырау в последний раз в 1990 году. Водоснабжение в городе планируется восстановить в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе акима Атырау.

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