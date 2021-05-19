В Атырау учителя заделывали тряпками дыры в полу спортзала

АТЫРАУ. 18 МАЯ - В соцсетях появились снимки из спортзала средней школы имени Макаша Бекмухамбетова. На фото заснято, как учителя заполняют дыры в полу кусками ткани, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации областного управления образования, за привлечение педагогов к работам, не связанным с профессиональными обязанностями, директор школы привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщает " АЖ ".

По словам начальника городского отдела образования Фарузы Шангереевой, сейчас департамент внутреннего государственного аудита проводит в этой школе проверку.

Стоит отметить, что ремонт в школе был проведен в 2020 году - и не текущий, а капитальный. Подрядчику направлено письмо о восстановительных работах по гарантии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства