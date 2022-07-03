В Атырауской области после массовой гибели чаек вакцинируют домашнюю птицу

АТЫРАУ. 2 ИЮЛЯ - Для проведения экстренных мери предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделена 6 291 доза вакцин для вакцинации всего поголовья птиц в угрожаемых зонах высокопатогенного гриппа птиц и задействованы 12 специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целом на территории республики в 2022 году запланировано провести вакцинацию 16 370 180 голов домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 6 месяцев вакцинировано 6 028 810 голов (37% от годового плана), информирует пресс-служба МСХ РК.
В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по ВПГП местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам, воде и в помещения, где содержатся птицы.
Для эпизоотического мониторинга сотрудниками Национального референтного центра по ветеринарии с заинтересованными госорганами осуществляется выезд по отстрелу диких перелетных птиц по периметру сезонных путей миграции диких птиц для исключения высокопатогенного гриппа птиц.
В июне в Каспийском море на расстоянии около 78 километров в районе искусственных островов DS-04, DS-01 обнаружены тушки более тысячи чаек. В Национальном референтном центре по ветеринарии проведены лабораторные исследования павшей птицы, по результатам которых в пробах, отобранных от двух птиц, выявлен вирус птичьего гриппа. Данные пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза.