В большинстве областей Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Фото: depositphotos

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, в центре РК местами сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, местами в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами шквал, возможен град.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря, возможен град.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря, в Туркестанской области - шквал.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря, возможен град.

В Актюбинской области, ночью в Мангистауской, Атырауской областях усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Туркестанской областях сохранится сильная жара.

В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской областях, местами Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства