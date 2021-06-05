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В большинстве областей Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

04.06.2021 11287
В большинстве областей Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, в центре РК местами сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, местами в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами шквал, возможен град. 
 
В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря, возможен град.
 
В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, пыльная буря, в Туркестанской области - шквал. 
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря, возможен град. 
 
В Актюбинской области, ночью в Мангистауской, Атырауской областях усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Туркестанской областях сохранится сильная жара.
 
В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской областях, местами Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

 

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