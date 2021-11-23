В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Атлантический циклон окажет свое влияние на большую часть РК, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере снег с метелью. На большей части республики ожидается гололед, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе и юго-востоке туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на севере и востоке порывы 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидаются метель; на севере, востоке и юго-востоке области гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области на западе, севере и в центре ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области на западе и юге области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области на севере и в горных районах ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и западе ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра на севере, западе области до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Актюбинской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, днем на севере области порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области на севере ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на юге области порывы 25 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель; на севере и северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской области на севере ожидается пыльная буря, на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области на севере ожидается туман, днем на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ночью на севере ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.