В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки

Под влиянием северо-западного циклона на большей части республики ожидается снег, на юге, юго-западе - осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-западе - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются низовая метель, в Западно-Казахстанской области местами туман.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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