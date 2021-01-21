В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием северо-западного циклона на большей части республики ожидается снег, на юге, юго-западе - осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-западе - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются низовая метель, в Западно-Казахстанской области местами туман.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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