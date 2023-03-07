В четырех областях РК ограничено движение на трассах из-за непогоды

Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании правительства дал ряд поручений, направленных на усиление безопасности в школах и цифровизации учебного процесса, передает корреспондент агентства.





Говоря о проблемах безопасности детей в школах, премьер подчеркнул, что даже среди школ с установленным видеонаблюдением фиксируется техническое несоответствие камер для такой работы. Порядка 1100 школ республики не подключены к центрам оперативного управления полиции. Не в полной мере соблюдается пропускной режим.





В Туркестанской и Северо-Казахстанской областях в школах нет лицензированной охраны. В охранные предприятия зачастую привлекают неподготовленных людей. Все эти вопросы надо решать, поскольку речь идет о безопасности наших детей", - высказался он.





Смаилов дал поручение акиматам регионов до 1 апреля завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.





Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками", - уточнил он.





Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами в трехдневный срок поручено внести в правительство доработанный проект Комплексного плана по защите детей.





Он, уточнил Смаилов, должен включать, в том числе, мероприятия по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.





Министерствам просвещения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить качественный мониторинг организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности.





В рамках работы по цифровизации учебного процесса в школах премьер обратил внимание на необходимость обеспечения учащихся электронными учебниками.





Они должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Эти учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете", - пояснил глава правительства, отметив, что учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий.





Для сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села, в первую очередь, нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокоплектых удаленных школах, сказал Смаилов.





Учитывая вышеизложенное, глава кабмина дал поручение министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять Дорожную карту по цифровизации учебного процесса.





В ней должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием, внедрению современных образовательных технологий", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Министерству цифрового развития и акиматам регионов надо принять меры по увеличению скорости Интернета в школах, обеспечению школ волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями.





Акимам регионов необходимо взять на персональный контроль вопросы безопасности учебных заведений и цифровизации сферы образования", - резюмировал премьер.



