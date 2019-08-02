В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент на МЦПС "Хоргос" (ВИДЕО)

Талдыкорган. 1 августа. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент на МЦПС "Хоргос", передает Kazakhstan Today.

Ранее в соцсетях появилось видео , на котором толпа людей разгромила склад на рынке "Хоргос". 31 июля на казахстанской части МЦПС "Хоргос" группа граждан силой свалила забор и ворвалась на площадку перед складским помещением.

На видео склад, обнесенный оцинкованным забором в человеческий рост. Закрыт на замок. У входа один за другим собирается толпа "несунов". Люди пытаются с силой открыть ворота. По ту сторону заграждения охранники и полицейские держат оборону. К воротам подтягивается еще два десятка человек, среди них дети. Видно, что силы не равные. Следующий натиск охранники не выдерживают, и ворота ломают. Злоумышленники забегают на территорию склада и за доли секунды обчищают площадку", - говорится в описании к видео.





Сообщается, что на СВХ таможенники поместили 10 тонн товаров.





"Факт официально зарегистрирован. Ситуация уже урегулирована. Действиям правонарушителей дана правовая оценка", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В департаменте отметили, что складское помещение в целости и сохранности. Во время инцидента никто не пострадал. Конфликт разрешен на месте. По предварительной информации, предпосылкой к незаконным действиям людей послужил их инцидент с таможенниками, поместившими на временный склад товары, превысившие весовой лимит.

По информации полиции, пятеро участников инцидента привлечены к ответственности.

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