В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент на МЦПС "Хоргос" (ВИДЕО)

На видео склад, обнесенный оцинкованным забором в человеческий рост. Закрыт на замок. У входа один за другим собирается толпа "несунов". Люди пытаются с силой открыть ворота. По ту сторону заграждения охранники и полицейские держат оборону. К воротам подтягивается еще два десятка человек, среди них дети. Видно, что силы не равные. Следующий натиск охранники не выдерживают, и ворота ломают. Злоумышленники забегают на территорию склада и за доли секунды обчищают площадку", - говорится в описании к видео.
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В то время, когда вы мирно обедаете, сотрясает Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос. Одно любопытное видео присоали только что с МЦПС «Хоргос». Посмотрите. На видео склад временного хранения. Казахстанская часть Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Сюда доставляют оставленные в зале таможенного досмотра бесхозные товары. Это баулы, которые «несуны», не успели пронести через таможенный пункт. К концу дня сотрудники таможни "забытый" товар загружают в тележки и отвозят на склад СВХ. До тех пор, пока не установят законных владельцев. Вчера на СВХ таможенники поместили 10 тонны такого товара. На видео склад, обнесенный оцинкованным забором в человеческий рост. Закрыт на замок. У входа один за другим собирается толпа "несунов". Люди пытаются с силой открыть ворота. По ту стороны заграждения охранники и полицейские держат оборону. К воротам потягивается еще два десятка человек, среди них дети. Видно, что силы не равные. Следующий натиск охранники не выдерживают и ворота ломают. Злоумышленники забегают на территорию склада и за доли секунды обчищают площадку. Как утверждают таможенники, это видео направлено в Департамент полиции Алматинской области, чтобы они установили нарушителей и приняли меры в отношении них. Однако, полиции др сих пор нет.
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