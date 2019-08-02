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В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент на МЦПС "Хоргос" (ВИДЕО)

01.08.2019, 16:26 23653
В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент на МЦПС "Хоргос" (ВИДЕО)
Талдыкорган. 1 августа. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент на МЦПС "Хоргос", передает Kazakhstan Today.
 
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором толпа людей разгромила склад на рынке "Хоргос". 31 июля на казахстанской части МЦПС "Хоргос" группа граждан силой свалила забор и ворвалась на площадку перед складским помещением. 
 

На видео склад, обнесенный оцинкованным забором в человеческий рост. Закрыт на замок. У входа один за другим собирается толпа "несунов". Люди пытаются с силой открыть ворота. По ту сторону заграждения охранники и полицейские держат оборону. К воротам подтягивается еще два десятка человек, среди них дети. Видно, что силы не равные. Следующий натиск охранники не выдерживают, и ворота ломают. Злоумышленники забегают на территорию склада и за доли секунды обчищают площадку", - говорится в описании к видео. 


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В то время, когда вы мирно обедаете, сотрясает Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос. Одно любопытное видео присоали только что с МЦПС «Хоргос». Посмотрите. На видео склад временного хранения. Казахстанская часть Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Сюда доставляют оставленные в зале таможенного досмотра бесхозные товары. Это баулы, которые «несуны», не успели пронести через таможенный пункт. К концу дня сотрудники таможни &#34;забытый&#34; товар загружают в тележки и отвозят на склад СВХ. До тех пор, пока не установят законных владельцев. Вчера на СВХ таможенники поместили 10 тонны такого товара. На видео склад, обнесенный оцинкованным забором в человеческий рост. Закрыт на замок. У входа один за другим собирается толпа &#34;несунов&#34;. Люди пытаются с силой открыть ворота. По ту стороны заграждения охранники и полицейские держат оборону. К воротам потягивается еще два десятка человек, среди них дети. Видно, что силы не равные. Следующий натиск охранники не выдерживают и ворота ломают. Злоумышленники забегают на территорию склада и за доли секунды обчищают площадку. Как утверждают таможенники, это видео направлено в Департамент полиции Алматинской области, чтобы они установили нарушителей и приняли меры в отношении них. Однако, полиции др сих пор нет.

Публикация от СЕРДИТЫЙ ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@angry_taldyk)

 
Сообщается, что на СВХ таможенники поместили 10 тонн товаров.

"Факт официально зарегистрирован. Ситуация уже урегулирована. Действиям правонарушителей дана правовая оценка", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. 
 
В департаменте отметили, что складское помещение в целости и сохранности. Во время инцидента никто не пострадал. Конфликт разрешен на месте. По предварительной информации, предпосылкой к незаконным действиям людей послужил их инцидент с таможенниками, поместившими на временный склад товары, превысившие весовой лимит.
 
По информации полиции, пятеро участников инцидента привлечены к ответственности. 
 

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