В департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали видео с полицейским в нетрезвом состоянии

Шымкент. 18 марта. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали появившееся в соцсетях видео с полицейским в нетрезвом состоянии, передает Kazakhstan Today.

"По опубликованному в социальных сетях видео с полицейским в нетрезвом состоянии нами установлен сотрудник Кентауского отдела полиции. Со слов полицейского, данный факт имел место осенью 2018 года. В свою очередь, департаментом полиции Туркестанской области проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения полицейского из органов внутренних дел", - прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области.

По данным ведомства, расследование находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

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