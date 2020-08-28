В дежурных классах будут работать опытные учителя - Сагинтаев

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал информацию о планах привлечь к работе с первоклассниками выпускников педагогических вузов, передает Kazakhstan Today.

Выступая на форуме работников образования Алматы "Образовательное будущее Алматы: перспективные решения в условиях новой реальности", Сагинтаев заявил, что работать с учениками первых и вторых классов в дежурных группах будут опытные учителя.

Родители первоклассников высказали опасения, что с их детьми будут работать неопытные выпускники или студенты последних курсов педагогических вузов. Этого не будет. С детьми, впервые переступившими порог школы, должны работать опытные учителя. В этом сомнений нет. Управлению образования даю соответствующее поручение", - заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

На форуме обсуждаются вопросы организации учебного процесса в новых реалиях, рассказали в пресс-служба акима.

В том числе обеспечения санитарной безопасности в дежурных классах, организации дистанционного обучения, обеспечения педагогов и нуждающихся учеников компьютерной техникой и интернетом. Вместе с тем обсуждаются актуальные вопросы обеспечения мест в детских садах и школах.

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