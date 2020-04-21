В Экибастузе на камеру видеонаблюдения попал курьер, который плюнул в пиццу (ВИДЕО)

Экибастуз. 20 апреля. Kazakhstan Today - В одном из пабликов социальной сети Instagram опубликовано видео, на котором молодой человек, работающий в службе доставки, войдя в лифт, открыл коробку и, по словам автора публикации, плюнул в пиццу, сообщает Polisia.kz, передает Kazakhstan Today.

По данному видео полицейскими проведена проверка. Инцидент произошел в городе Экибастузе 16 апреля. Сотрудниками полиции установлен курьер, осуществлявший доставку. Им оказался 19-летний житель Экибастуза.

В отношении нарушителя составлен административный материал по пункту 6 статьи 476 КоАП и направлен на рассмотрение в специализированный суд города Экибастуза.

Сообщается, что заявление в отношении курьера от заказчика не поступало. Владельцем пиццерии после случившегося данный работник был уволен.





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