В Экибастузе на камеру видеонаблюдения попал курьер, который плюнул в пиццу (ВИДЕО)

По данному видео полицейскими проведена проверка. Инцидент произошел в городе Экибастузе 16 апреля. Сотрудниками полиции установлен курьер, осуществлявший доставку. Им оказался 19-летний житель Экибастуза.
В отношении нарушителя составлен административный материал по пункту 6 статьи 476 КоАП и направлен на рассмотрение в специализированный суд города Экибастуза.
Сообщается, что заявление в отношении курьера от заказчика не поступало. Владельцем пиццерии после случившегося данный работник был уволен.
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