В Экибастузе подростки избили треьеклассника и заставили его встать на колени (ВИДЕО)

Экибастуз. 23 октября. Kazakhstan Today - В Экибастузе подростки избили третьеклассника и заставили его встать на колени, передает Kazakhstan Today.

По данным "Первого канала " Евразия ", хулиганы записали жестокое издевательство над мальчиком на видео. На этой записи подростки не только бьют свою жертву по лицу, но и пытаются поставить на колени. "Нормально встань! - Я извинился. - Я тебе говорю, нормально встань! Нормально встань!"

Синяки на лице сына заметила мать третьеклассника Шолпан. Женщина утверждает, что ее ребенок, переживший такое потрясение, уже несколько дней отказывается выходить на улицу.

Моего ребенка избили школьники, объяснив, что якобы отомстили за одноклассниц. Однако сами девочки заявляют, что мой ребенок им ничего плохого не сделал и претензий к нему они не имеют", - сообщила мать пострадавшего Шолпан Абетова.





По ее словам, руководство школы и представители городского отдела образования пытались замять дело. Лишь после того, как женщина записала видеообращение, чиновники вмешались в конфликт.

Когда комиссию проводили, родители перед членами комиссии высказали свое мнение. Все понимают, что дети в данном случае очень виноваты, что они все-таки осознают. Поэтому мы думаем, что извиняться будут родители", - сообщила руководитель отдела образования города Жазира Хамзабаева.

За проступки подростков наказали директора школы №33, завуча, классного руководителя хулиганов и социального педагога. Несмотря на хорошую успеваемость, провинившихся школьников могут перевести в образовательное учреждение с особым режимом содержания. Но лишь в случае повторного инцидента в течение года.

"В настоящее время принимаются меры по привлечению родителей к административной ответственности по части 3 статьи 127 Административного кодекса Республики Казахстан, где предусмотрен штраф в размере 20 МРП", - сказала Бибигуль Камзина, старший инспектор ювенальной полиции области.

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