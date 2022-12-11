В Экибастузе устраняют мелкие порывы на теплотрассах

Фото: Акимат Экибастуза

Ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перераспределения тепла в те районы, где параметры давления и температуры низкие

Экибастуз. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе проводится работа по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах, - В Экибастузе проводится работа по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах, рассказали в городском акимате.





По состоянию на 16.00 10 декабря текущего года в 6 корпусах домов по улице Сатпаева, 8, произведен монтаж общих трубопроводов горячего и холодного водоснабжений, запущены внешние системы тепловодоснабжения и холодного водоснабжения. В 6-м корпусе дома по адресу Машһура Жусупа, 52, продолжаются работы по восстановлению холодного и горячего водоснабжения", - отчитались в администрации города Экибастуза.





Ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перераспределения тепла в те районы, где параметры давления и температуры низкие.





Из 38 частных секторов в 5 домах запущено центральное отопление, а также холодное водоснабжение. В 29 частных домах ведутся работы по восстановлению тепло/водоснабжения.





Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты.





Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.