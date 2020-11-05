Въезд в Северо-Казахстанскую область и выезд с ее территории будет невозможен при отсутствии ПЦР-теста на коронавирус

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Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что для въезда в Северо-Казахстанскую область и выезда с ее территории гражданам понадобится справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что МВК приняла решение с 9 ноября для водителей (иностранных граждан и Республики Казахстан), осуществляющих международные двусторонние и транзитные грузовые перевозки, ввести требование по обязательному предоставлению справки о ПЦР-тестировании с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов.

С 9 ноября 2020 года пассажиры из Северо-Казахстанской области, направляющие в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатом на COVID-19. Срок действия справки ПЦР-анализа не более 3 суток с момента получения результатов", - сказал Байгабулов.

Он уточнил, что это требование не распространяется на детей в возрасте до 5 лет.

По словам санврача, посадка пассажиров на борт самолета или в вагон поезда будет осуществлять при наличии справки ПЦР-анализа с отрицательным результатом. При этом на территории СКО запрещена остановка пассажирских поездов. Также введено ограничение на перемещение пассажиров между вагонами.

В случае выявления пассажиров без ПЦР-справок перевозчикам грозит штраф в размере 1600 МРП.

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