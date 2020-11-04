В Петропавловске вводят карантин с установлением блокпостов по периметру города

Петропавловск. 3 ноября. Kazakhstan Today - С целью стабилизации эпидситуации с 9 ноября в СКО вводится ряд ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Северо-Казахстанскую область, сообщает пресс-служба главы правительства.

Первым объектом стало посещение Областной детской многопрофильной больницы, где была проинспектирована работа по готовности региона ко второй волне коронавирусной инфекции, а также проведена встреча с молодыми медицинскими работниками, прибывшими из южных и западных регионов страны.

В ходе рабочий поездки вице-премьер провел совещание с руководством области по эпидемиологической ситуации, заслушал отчет акима региона Кумара Аксакалова, руководителей местных государственных органов о принимаемых мерах.

Заместитель премьер-министра отметил увеличение количества зарегистрированных случаев СOVID-19 в регионе. В отдельных районах области заболеваемость коронавирусной инфекции выросла в 4,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Вице-премьер указал на необходимость мобилизации усилий местных органов власти для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

C учетом продолжающейся фиксации случаев завоза COVID-19 из-за рубежа, МВК принято решение с 9 ноября для водителей (иностранных граждан и Республики Казахстан), осуществляющих международные двусторонние и транзитные грузовые перевозки, ввести требование по обязательному предоставлению справки о ПЦР тестировании с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов.

Вместе с тем Межведомственной комиссией поручено акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер:

- ввести карантин в Петропавловск с установлением блокпостов по периметру города;

- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев;

- сократить железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск - Алматы с 7 до 3 раз в неделю;

- запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов;

- пассажирам авиасообщений, направляющихся из Петропавловска, обязательное наличие ПЦР справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

- приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры;

- в будние дни ограничить работу с 08.00 до 21.00 объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест - не более 50% от расчетной мощности;

- с 10.00 до 20.00 - торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 квадратных метров;

- в выходные дни объекты общепита работают только по доставке с 08.00 до 21.00;

Приостановить:

- в выходные и праздничные дни работу торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 квадратных метров;

- в воскресенье работу салонов красоты, парикмахерских, бассейнов, фитнесс-клубов, тренажерных залов;

- запретить проведение офлайн-совещаний;

- обеспечить перевод на удаленный формат работы не менее 80% сотрудников;

- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

- рекомендовать лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий;

- усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, в частности по Петропавловску, Айыртауском, Аккайынском, Акжарском районах;

- усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения карантинного режима.

- увеличить охват ПЦР-тестированием население области.

Ранее сообщалось об ужесточении карантинного режима в Акмолинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства