26.05.2024, 09:50 59686
В Алматинской области кортеж с выпускниками грубо нарушил ПДД: участников задержала полиция
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полицией задержаны участники кортежа с выпускниками школы, грубо нарушавшие правила дорожного движения, сообщает Polisia.kz.
Водители привлечены к ответственности за многочисленные нарушения, а именно выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и пользованию ремнями безопасности, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, а также управление автотранспортом, не прошедшим технический осмотр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомашины водворены на спецстоянку.
К родителям несовершеннолетних пассажиров, также нарушавших требования по безопасной перевозке пассажиров в транспортных средствах, приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов их детей", - добавили в полиции.
Напомним, в прошлом году в Казахстане 14 водителей кортежей с выпускниками были привлечены к ответственности.
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27.05.2024, 13:35 6391
Автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
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Конаев. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус с туристами перевернулся в Кегенском районе утром 27 мая, сообщили в акимате Алматинской области.
По информации ведомства, ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов, произошло в 10.20 в Кегенском районе Алматинской области, граничащем с Енбекшиказахским районом.
По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа относящейся к сети "КазАвтоЖол". На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.
В автобусе находились 37 человек. В Кегенскую районную больницу доставлено 5 человек, в Жалагашскую районную больницу - 4 человека и 4 человека- в село Шелек. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Жертв нет.
В акимате рассказали, что точной причина аварии пока не известна, ведется расследование.
27.05.2024, 11:22 9191
В Акмолинской области на железнодорожных путях произошла утечка соляной кислоты
Опасности для жизни и здоровья людей нет
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на железнодорожных путях рядом со станцией Сарыоба произошла утечка соляной кислоты, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
Произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава. На месте развернули областной и районный штаб. Были привлечены спасатели. Они ликвидировали течь и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава", - информирует телеканал "Хабар 24".
В ДЧС заверили, что на данный момент опасности для жизни и здоровья людей нет.
Ранее в Шымкенте произошел разлив неизвестной жидкости, после которого 22 человека обратились за медпомощью.
27.05.2024, 11:15 12876
В Косшы из-за аварии на электросетях около 700 абонентов остались без света
Авария произошла 26 мая
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Кокшетау. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 700 абонентов города Косшы остались без электроснабжения из-за аварии на электросетях, сообщает областной ДЧС.
Авария на электросетях, относящихся к ЖКХ и АРЭК, произошла 26 мая. Без электроснабжения остаются 700 абонентов: 500 - в Косшы, 200 - в селе Тайтобе.
Работы по восстановлению электрического освещения находятся на контроле акима города.
Напомним, электроэнергия в Казахстане подорожала почти на 30% за год.
26.05.2024, 20:11 40101
В Алматы девушки избили молодого человека: возбуждено уголовное дело
В настоящее время с участием родителей хулиганов проводятся следственные действия
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали несовершеннолетних, подозреваемых в избиении юноши, сообщили в департаменте полиции города.
Пользователь ТiкТок опубликовала видео, на котором компания молодых людей в составе двух девушек школьного возраста и одного парня жестоко издевается над юношей. Сейчас аккаунт закрыт, видео успели отправить в телеграм-канал Михаилу Козачкову.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетние подозреваемые доставлены в полицию", - проинформировали в департаменте.
В полиции добавили, что в настоящее время с участием родителей хулиганов проводятся следственные действия. Другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Астане задержали подозреваемого по делу о покушении на убийство ученицы Назарбаев интеллектуальной школы в Астане, которую госпитализировали с ножевыми ранениями.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
26.05.2024, 18:42 40786
Астану затопило после сильных дождей
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Астанчане распространяют в сети видео затопленных столичных улиц с "плавающими" автомобилями, передает корреспондент агентства.
На кадрах распространившихся роликов видно, что система водоотведения Астаны в очередной раз не справилась с объемом выпавших за последние дни осадков.
В прошлом году города Казахстана на неделю превратились в Венецию. Улицы Астаны, Караганды и Костаная затопило после летних ливней.
Стоит отметить, что этой весной весь Казахстан переживал тяжелейшие последствия паводков. До сих пор спасатели откачивают воду с затопленных территорий. По информации на 26 мая, в эвакопунктах остаются 5316 человек.
По данным Ranking.kz, в настоящее время треть гидротехнических сооружений в РК находится в неудовлетворительном состоянии и не защитит от паводков.
26.05.2024, 14:08 52981
В Астане ученицу НИШ госпитализировали с ножевыми ранениями: подозреваемый задержан
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали подозреваемого по делу о покушении на убийство ученицы Назарбаев интеллектуальной школы в Астане, которую госпитализировали с ножевыми ранениями, сообщили в столичном департаменте полиции.
Расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ДП.
Подчеркивается, что назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
25.05.2024, 18:11 90836
Трехлетний ребенок выпал из окна в Костанае
Мальчика с травмами госпитализировали
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Костанай. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Инцидент произошел в субботу, 25 мая, на территории частного дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.
Напомним, 17 апреля ученик восьмого класса школы-лицея № 72 Астаны выпрыгнул из окна четвертого этажа учебного заведения. Ребенок госпитализирован.
24.05.2024, 13:34 152396
Еще одну дамбу прорвало в Атырауской области
На участке организовано круглосуточное дежурство
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Атырау. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Дамбу вдоль канала "Соколок" в Атырауской области прорвало из-за большого количества воды и сильного ветра, сообщает оперативный штаб региона.
Канал "Соколок" является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау. В связи с этим за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое так же предназначено для защиты города от паводковых вод. Его укрепили мешками с песком для надежного удержания воды, и высота дамбы была увеличена в соответствии с уровнем Балтийской системы высот благодаря тому, что на строительство было больше времени", - сообщили в штабе.
На участке организовано круглосуточное дежурство и направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации.
Дополнено 24.05.2024, 14.30
В оперштабе по ЧС Атырауской области сообщили, что из-за усиления напора паводковых вод на въезде в город Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе Атырау - Индер для всех видов транспорта.
В качестве альтернативного маршрута для поездки из Уральска, Индерского, Махамбетского районов в Атырау можно воспользоваться дорогой Махамбет - село Хамит Ергалиев (Исатайский район) - трассы Атырау - Астрахань", - сообщили в оперштабе.
Ранее в селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасатели начали эвакуацию населения.
По данным Ranking.kz, в настоящее время треть гидротехнических сооружений в РК находится в неудовлетворительном состоянии и не защитит от паводков.
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