Казахстан и Беларусь будут сотрудничать в сфере физкультуры и спорта

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Беларусь подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.





Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук обсудили наиболее важные вопросы дальнейшего развития и укрепления партнерства между странами.





В ходе встречи главы министерств двух стран подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на 2024-2028 годы.





Мы рады видеть белорусских спортсменов на международных спортивных соревнованиях на территории Казахстана. В 2023-2024 годы они приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, каратэ, стрельбе из лука, хоккею с шайбой, настольному теннису, пулевой стрельбе и других. В сентябре текущего года в столице нашей страны - Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. С учетом мастерства и уровня подготовки белорусских спортсменов мы ждем на играх хорошие результаты от них", - сказал Маржикпаев.





Кроме того, главы ведомств обсудили вопросы развития туристической отрасли двух стран. Ермек Маржикпаев отметил, что в 2023 году почти в 1,5 раза увеличилось количество туристов из Беларуси в Казахстан по сравнению с 2022 годом. Казахстанская сторона предложила обменяться опытом в развитии экотуризма в национальных парках, агро-, медицинского и детско-юношеского туризма. Также была озвучена идея внедрения единых совместных "ски-пассов" с горными курортами Казахстана и Беларуси.