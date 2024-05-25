24.05.2024, 16:05 67956
Казахстан и Беларусь будут сотрудничать в сфере физкультуры и спорта
Главы минтуризма и спорта двух стран пописали соответствующую программу
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Беларусь подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук обсудили наиболее важные вопросы дальнейшего развития и укрепления партнерства между странами.
В ходе встречи главы министерств двух стран подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на 2024-2028 годы.
Мы рады видеть белорусских спортсменов на международных спортивных соревнованиях на территории Казахстана. В 2023-2024 годы они приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, каратэ, стрельбе из лука, хоккею с шайбой, настольному теннису, пулевой стрельбе и других. В сентябре текущего года в столице нашей страны - Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. С учетом мастерства и уровня подготовки белорусских спортсменов мы ждем на играх хорошие результаты от них", - сказал Маржикпаев.
Кроме того, главы ведомств обсудили вопросы развития туристической отрасли двух стран. Ермек Маржикпаев отметил, что в 2023 году почти в 1,5 раза увеличилось количество туристов из Беларуси в Казахстан по сравнению с 2022 годом. Казахстанская сторона предложила обменяться опытом в развитии экотуризма в национальных парках, агро-, медицинского и детско-юношеского туризма. Также была озвучена идея внедрения единых совместных "ски-пассов" с горными курортами Казахстана и Беларуси.
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24.05.2024, 21:29 50216
Петиция против утильсбора собрала больше 50 тысяч подписей
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция относительно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
В связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции. Срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - сообщили в МКИ.
Напомним, петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" была создана 10 марта. Требования петиции - внести в Министерство экологии письма о снижении ставки утильсбора на легковые авто до 100 тыс. тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику, внести в министерства нацэкономики и финансов письма о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
24 мая на брифинге в сенате министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что утильсбор не будет отменен.
В начале марта на депзапрос по поводу утильсбора премьер-министр Олжас Бектенов также выступил против его отмены.
24.05.2024, 20:07 56051
Один день будут недоступны госуслуги для иностранцев в РК
Оказание услуг будет возобновлено 27 мая
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с плановыми техническими работами на стороне уполномоченного государственного органа в субботу, 25 мая, в центрах миграционных услуг и дежурных ЦОНах не будут предоставляться некоторые госуслуги иностранным гражданам.
25 мая будут недоступны следующие госуслуги:
- формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;
- выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;
- выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан.
Оказание услуг будет возобновлено 27 мая.
24.05.2024, 12:51 72416
Казахтелеком предупредили о недопустимости повышения тарифов на интернет
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК предупредило крупнейшего оператора РК АО "Казахтелеком" о недопустимости необоснованного повышения тарифов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса в целях предупреждения нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции 24 мая 2024 года в отношении АО "Казахтелеком" направлено предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства", - говорится на сайте АЗРК.
20 мая АО "Казахтелеком" опубликовало информацию о повышении тарифов с 1 июля 2024 года.
Компания планирует изменить 51 архивный тарифный план по фиксированной связи, включающий услуги домашнего интернета, а также пакетные услуги с мобильной связью.
В соответствии с законодательством о связи тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи только на основе обоснованных затрат", - предупредили в АЗРК.
В январе АЗРК выявило признаки нарушения законодательства при заключении АО "Казахтелеком" антиконкурентного соглашения с BTcom infocommunications. В этом же месяце в правительстве обсудили вопрос передачи одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору. В мае акционеры "Казахтелекома" приняли решение о продаже 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис".
В сентябре минувшего года президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе "Казахтелекома" решить проблемы с качеством связи.
Ранее сообщалось, что прибыль "Казахтелекома" за 2022 год достигла 634 млрд тенге. При этом оператор регулярно поднимает тарифы на сотовую связь.
24.05.2024, 11:14 82136
Недропользователи незаконно добывали полезные ископаемые в Актюбинской области
Фото: gov.kz
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Актобе. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области недропользователей уличили в самовольной добыче полезных ископаемых, сообщает природоохранная прокуратура региона.
Управлением индустриально-инновационного развития проведены наземные маркшейдерские съемки, по результатам которых выявлено 18 фактов добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий", - рассказали в ведомстве.
3 компании добровольно оплатили ущерб на общую сумму порядка 2 млн тенге. Еще по 4 компаниям вынесены судебные решения о взыскании ущерба на сумму более 10 млн тенге.
В отношении 11 компаний судебные разбирательства по возмещению причиненного ущерба на общую сумму свыше 500 млн тенге продолжаются.
Ранее природоохранная прокуратура Алматинской области выявила пятнадцать фактов незаконного недропользования. Окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.
Также сообщалось о вопиющем случае добычи ископаемых компанией "Темiрбетон", ради которых проводятся взрывные работы на сопке Темiр, где расположены уникальные петроглифы сакской и более ранних эпох.
Всего с помощью космомониторинга в Казахстане выявлено 2503 случая незаконной добычи полезных ископаемых, в том числе 77 новых случаев в 2023 году.
24.05.2024, 10:03 87691
Токаев встретился с координирующим министром по национальной безопасности Сингапура
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим министром - координирующим министром по национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев и Тео Чи Хин обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.
Президент сообщил, что Астана готова открыть новую главу в двустороннем партнерстве, основанном на доверительном диалоге и прочных торговых и инвестиционных связях.
Глава государства подчеркнул, что для него большая честь выступить сегодня с 46-й Сингапурской лекцией по теме региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.
Старший министр Тео Чи Хин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за посещение Института исследований Юго-Восточной Азии. Он отметил актуальность лекции президента Казахстана для изучения социально-политических тенденций, проблем безопасности и экономических событий в регионе.
Собеседники также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.
В завершение встречи глава государства оставил автограф в написанной им книге "Преодоление. Очерки дипломата" на английском языке, которую Тео Чи Хин ранее привез из Казахстана.
Напомним, вчера президент Казахстана принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, в завершение которого был подписан ряд важных коммерческих документов.
24.05.2024, 08:21 91506
В Казахстане 356 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков
Фото: МЧС
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 356 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков, сообщили в пресс-службе правительства.
В пострадавших регионах завершена оценка ущерба по 8863 объектам.
356 семей получили новые дома и квартиры. Ведется строительство 1472 домов. Более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1389 домах. 3804 семьи получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на общую сумму 657 млн тенге.
На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 29 625 семей на сумму более 10,7 млрд тенге, при этом всего поступило 30 912 заявок. Данная работа полностью завершена в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау. Работа продолжается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.
Следует отметить, что объем выплат за павший скот достиг 1,6 млрд тенге.
Как сообщалось ранее, президент поручил обеспечить пострадавших от паводков качественным жильем.
23.05.2024, 19:29 129376
Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев в "резиновых квартирах"
В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей центральных государственных органов рассмотрены актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ходе заседания были доложены результаты прокурорских проверок. В шести регионах (Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области, Алматы и Астана) прокуроры выявили каналы незаконной миграции и начали досудебные расследования.
Например, в Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, включающей сотрудников ЦОНов, медицинских учреждений и так называемых помогаек, которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию в жилье.
Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых резиновых квартирах.
В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья.
В Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов.
Всего по результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.
23.05.2024, 18:05 96316
Мы намерены построить мегаполис в стиле Сингапура - Токаев о проекте Alatau City
Президент отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии
Фото: Акорда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Казахско-сингапурского бизнес-форума обсудил важные аспекты реализации флагманского проекта Alatau City в Алматинской области, сообщает Акорда.
Мы намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура, который может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам. Продуманная инфраструктура, применение инновационных технологий при строительстве жилья, акцент на перспективные отрасли - все это критически важные элементы, обеспечивающие успех Alatau City как проекта устойчивого развития", - заявил президент.
По его словам, развитие инновационных секторов, таких как IТ, стартапы, исследования и разработки, устойчивое производство, возобновляемые источники энергии, агробизнес, здравоохранение, должно демонстрировать отход от традиционных отраслей, основанных на потреблении ресурсов.
Очевидно, что создание зеленого, устойчивого и инклюзивного города требует интенсивной координации политики и инвестиционных условий. Поэтому правительство Казахстана создало СЭЗ Alatau площадью около тысячи квадратных километров", - добавил глава государства.
Он отметил важность Alatau City как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур провел встречу с премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом.
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