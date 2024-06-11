10.06.2024, 09:13 35791
Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, произошло вчера на 55-м км автодороги Алматы - Оскемен, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров, в том числе одна несовершеннолетняя, от полученных травм погибли на месте. Несовершеннолетний мальчик 12 лет с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу Конаева", - написал Аленов на своей странице в Facebook.
По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области пять человек погибли в ДТП.
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09.06.2024, 16:23 64611
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кызылорда - Павлодар в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В ведомстве уточнили, что вечером восьмого июня произошла авария с участием трех автомобилей: Audi, Chevrolet Cobalt и Toyota Previa.
В результате ДТП четыре пассажира и 22-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt скончались от полученных травм. 21-летний водитель автомашины Audi, его 17-летний пассажир и 39-летний пассажир автомашины Toyota Previa доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в департаменте.
Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
09.06.2024, 14:40 68826
В Атырау пожарные спасли младенца из задымленной квартиры
Пострадавших нет
фото: gov.kz
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Атырау. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау пожарные спасли восьмимесячного младенца из задымленной квартиры, расположенной в шестиэтажном жилом доме, информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
Уточняется, что инцидент произошел 6 июня.
Старший сержант гражданской защиты А. Курманиязов вынес восьмимесячного малыша из квартиры, укутав его одеялом, чтобы защитить от дыма. Сотрудники Центра медицины катастроф осмотрели ребенка и оказали первую медицинскую помощь", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что возгорание удалось ликвидировать на начальной стадии и предотвратить развитие пожара. Также отмечается, что пострадавших нет.
Ранее в горах Алматинской области спасли молодых туристов.
08.06.2024, 11:51 104671
Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области
Подростка искали в течение четырех суток
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Актобе. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В результате непрерывных поисков в реке Илек в районе ресторана "Юрта" обнаружено тело пропавшего Жетру Карима, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане в течение четырех суток искали подростка.
В поисках участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы.
Полиция проводит расследование, назначены необходимые экспертизы.
08.06.2024, 11:20 105681
В Шымкенте частично обрушился автомобильный мост
Мост соединял густонаселенный жилой массив с городом
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Шымкент. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Произошло частичное обрушение моста в Жанаталапе. На месте ЧП начаты аварийно-восстановительные работы. Единственно возможным пока остается путь по бездорожью, а это порядка 6 километров, сообщает OTYRAR.
Аким Туранского района выступил с обращением. По словам Берика Аширбекова, мост временно закрыт. Пока ведутся восстановительные работы, местные власти обдумывают новый маршрут для движения транспорта.
Как вы видите, мост за моей спиной, который соединяет микрорайон Жанаталап и село Сиргели. Из-за повреждения он закрыт. Уважаемые жители, вы знаете, что вдоль трассы А2 есть грунтовая дорога. Сейчас подготовим специальную карту, а также создадим нормальные условия для передвижения транспорта.", - сказал аким Туранского района Берик Аширбеков.
По какой причине рухнул мост, глава районного акимата не уточнил. По словам местных жителей, переправа была построена еще в советское время и несколько лет назад мост ремонтировали.
08.06.2024, 10:13 108001
Пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Фото: МЧС РК
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Семей. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В противопожарную службу Абайской области поступило сообщение, что на территории центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы" горит лес, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На место выехали сотрудники ГЛПР "Семей орманы", а также силы и средства ДЧС региона. По прибытии лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га.
В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо. Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был оштрафован на 184 600 тенге.
Напомним, в Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров.
В июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
05.06.2024, 11:48 194501
Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками
Ведутся укрепительные работы
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Атырау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Около 100 метров прибрежной дамбы в районе села Акжар близ города Атырау размыло сильным течением реки Жайык, сообщает оперативный штаб Атырауской области.
В настоящее время здесь ведутся укрепительные работы.
Дежурный состав, контролирующий уровень воды на берегу реки Жайык у села Акжар, около 4 часов утра заметил, что часть дамбы размывается водой и грозит прорывом. Мы совместно с сотрудниками ДЧС приступили к работе по оперативному укреплению дамбы. В настоящее время укладываем геомембрану и насыпаем дополнительный грунт. Площадь дамбы, размытой течением, составляет 100 метров. Мы планировали защитить укрепления шиферным кровельным материалом. Однако глубина уровня воды намного выше самих укреплений, установить их не удалось", - рассказал координатор участка Кахарман Рахметулы.
В работе по укреплению дамбы задействованы сотрудники Мангистауского и Атырауского ДЧС.
По словам координатора участка, в настоящее время укрепление защитных дамб завершено на 90%. Работа продолжается.
Это уже не первый случай, когда в Атырауской области из-за паводков разрушаются защитные укрепления. В конце мая в регионе из-за большого количества воды и сильного ветра прорвало дамбу вдоль канала "Соколок".
Ранее в селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасателям пришлось срочно эвакуировать жителей.
По данным Ranking.kz, в настоящее время треть гидротехнических сооружений в РК находится в неудовлетворительном состоянии и не защитит от паводков.
05.06.2024, 11:11 195096
В Жамбылской области локализовали пожар на территории лесничества Дополнено
Угрозы населенным пунктам нет
Фото: gov.kz
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Тараз. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области локализовали пожар на территории Сарыкобинского лесничества, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Утром 5 июня пожар локализован на общей площади 1800 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - проинформировали в ведомстве.
По данным ДЧС, в тушении пожара было задействовано 167 человек, 39 единиц техники лесного хозяйства и вертолет РГКП "Казавиалесоохрана".
Продолжается опашка периметра очага пожара техникой, производится дотушивание локальных очагов и дымточек с использованием шанцевого инструмента и ранцевых опрыскивателей. Тушение пожара будет проводиться до полной его ликвидации. Произведен облет патрульным вертолетом РГКП "Казавиалесоохрана", - добавили в департаменте.
Дополнено 05.06.2024, 17.30
В Жамбылской области ликвидировали пожар на территории Сарыкобинского лесничества, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В 15.08 ликвидирован пожар сухой травы и кустарников на территории Сарыкобинского лесничества КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" на площади 1800 гектаров", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 314 человек, 72 единицы техники и вертолет.
Напомним, в Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров.
В июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
03.06.2024, 11:01 229206
Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане
Фото: Управление здравоохранения Астаны
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный дебошир напал с ножом на сотрудника скорой помощи в Астане.
В минувшие выходные на пульт "103" поступил вызов 3-й категории срочности. Бригаду скорой помощи вызвала женщина. По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно. Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож", - сообщили в управлении здравоохранения столицы.
Второй фельдшер вызвал полицию. Дебошира задержали. В результате нападения фельдшер ранений и травм не получил.
Это далеко не единственный случай в столице, когда сотрудники скорой медицинской помощи, спасающие людей, сами оказываются под угрозой. Только за период с января по апрель 2024 года зафиксировано девять подобных случаев", - отметили в упрздраве.
В ведомстве призвали жителей города проявлять уважение к труду медицинских работников и воздерживаться от агрессивных действий в их отношении.
Важно понимать, что главная цель сотрудников скорой медицинской помощи - предоставление экстренной медицинской помощи и сохранение жизней пациентов", - подчеркнули в управлении.
В полиции столицы сообщили, что нападавший был доставлен в управление полиции района Алматы. У него изъяли нож.
25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Астаны.
Ранее в Алматы нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
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